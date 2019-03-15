Şırnak merkezli terör operasyonu
Şırnak merkezli 2 ilde terör örgütü finansçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şırnak'ın Beytüşşebap Sulh Ceza Mahkemesinin haklarında "Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçu işlediği" değerlendirilen 8 kişinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında Şırnak ve Siirt'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7 zanlı gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, bir kişinin yakalanmasına çalışılıyor.
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