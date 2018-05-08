Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Şirket patronu siyanürle intihar etti

    Şirket patronu siyanürle intihar etti

    ÇETİN AYDIN
    08.05.2018 - 16:51 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da, Gensa Proje Endüstri Kimya San.A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı Necla Köker, yalnız yaşadığı evde siyanürle intihar ettiği öne sürüldü. Köker'in erkek arkadaşına mektup göndererek siyanürle intihar ettiğini söylediği ve mektupta eve gireceklerin dikkatli olmalarını istediği belirtildi. Necla Köker'in, eski Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu üyelerinden Nejla Köker’in de kızı olduğu bildirildi.

    Şirket patronu siyanürle intihar ettiNecla Köker, Kadıköy'deki evinde yalnız yaşıyordu. Apartman görevlisine içinde anahtar da olan bir mektup verdi. Mektubu erkek arkadaşı Rafet Selçuk A'ya ulaştırmasını istedi. Mektubu alan erkek arkadaşı yaşadığı şokun ardından polise olayı haber verdi. Mektupta siyanürle intihar edeceğini, eve girecek olanların özel donanımlı kıyafetle girmelerini, dikkatli olmalarını istiyordu. Mektubun açılmasının ardından bugün polis ve AFAD ekipleri eve geldi. AFAD ekipleri ölçüm yapmak için önce eve girdi. Evde siyanür izine rastlandı. Evin içinde cesedi bulunan Necla Köker'in siyanürün evden dışarı zarar vermemesi için kapının arkasını koli bandıyla kapatmaya çalıştığı anlaşıldı.

    Polisin yaptığı ilk incelemede intihar ettiği belirlenen Necla Köker'in cesedi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    Polisin yaptığı araştırmada, Necla Köker'in annesinin hayatını kaybetmesinden sonra bunalıma girdiği, tiroid hastalığı nedeniyle de psikolojisinin iyice bozulduğu öne sürüldü. Köker'in içine girdiği bunalım nedeniyle bir süredir evinden çıkmadığı ve yalnız yaşadığı belirtildi.

    2015 yılında hayatını kaybeden annesi Nejla Köker'in Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu üyeliği yaptığı belirtilerken, Necla Köker'in kimya mühendisi olması nedeniyle siyanür maddesine kolaylıkla ulaşmış olabileceği değerlendirildi.

    AFAD ALARMDA

    Öte yandan savcı olay yerine gelerek bilgi aldı. Bu arada ölçüm yapmak için binaya giren AFAD ekipleri siyanür madde kullanıldığını tespit etti.

    İşte, siyanürle intihar eden kadının yakınına bıraktığı o zarf:

    Şirket patronu siyanürle intihar etti

    NECLA KÖKER, ÖZGEÇMİŞİNDE ŞU BİLGİLERE YER VERMİŞTİ

    "Merhaba,

    İlk, Orta ve Lise öğrenimimi Ankara Özel Yükseliş Koleji' nde tamamladım. İ.T.Ü' de Jeofizik mühendisliğinde eğitim gördüm ve sonrasında A.B.D. New York' ta 9 yıl aralıklarla yaşadım. Bu dönemde Marka Konumlandırma, İletişim, Kurumsal İletişim, Satış Teknikleri, Halkla İlişkiler konularında pek çok eğitim aldım. Türkiye'ye döndüğümde FA Coach Academy' de koçluk eğitimimi tamamladım.
    Çocukluğumdan beri pek çok ülke gezme fırsatı yakalayan şanslı insanlardan biriyim. Gittiğim tüm ülkelerde en çok ilgimi çeken şey binalar oldu. Özellikle New York'ta yaşadığım dönemde bıkıp usanmadan o gösterişli binaları gezdim, bir çoğunun yapılışına tanık oldum. Özellikle endüstriyel binalara olan ilgim işimi severek yapma nedenim oldu.
    Mükemmeliyetçi bir yapıya sahip olduğumdan işimde de aynı özeni göstermekte ve çıtayı hep yükseltmeyi amaçlamaktayım. Çalışmayı, üretmeyi, yeni projeler geliştirmeyi ve en önemlisi öğrenmeyi en önemli prensiplerim olarak kabul ederim.
    Başarı benim için bir tutkudur ve aksi asla kabul edilemez. Azim, disiplin, akıllı çalışmak ve kararlı olmak beni bugün bulunduğum noktaya getirdi. Başarı konusu bu kadar önemli olunca yeni projem ortaya çıktı. Türkiye'de başarmak konusunda bir kitap üzerinde hararetle çalışmaktayım.
    Doğayı, yüzmeyi, spor yapmayı, hayvanları, kitapları, arkadaşlarımı, yeni yerler keşfetmeyi, yemek yemeyi ve seyahati çok severim.
    Bu ortamda güzel ve faydalı paylaşımlarda bulunmak üzere...

    Saygı ve sevgilerimle"

    Şirket patronu siyanürle intihar etti

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (08.05.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri