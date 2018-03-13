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    Şirket kar payı vergisi ne kadar olacak?

    Hürriyet Haber
    13.03.2018 - 14:57 | Son Güncelleme:

    Şirket kar payı dağıtılırken ortaklardan önce kurumlar vergisi ve gelir vergisi olmak üzere iki aşama bulunuyor. Yüzde 20'lik kurumlar vergisi kesintisinin yapılmasının ardından yüzde 15'lik gelir vergisi stopajı ödeniyor. Ayrıca şirket kar payından alınan gelirin dışında herhangi başka bir gelirin olmaması durumunda 30 bin lirayı geçerse ertesi yıl mart ayında patron şahsen beyanname verecek

    Şirket kurulurken ortağın ilk görevi sermaye ödeme taahhüdünde bulunmak. Şirketin zaman içinde kazanç elde etmesiyle de ortak, yatırdığı sermayenin karşılığını kâr olarak geri almayı amaçlar. Peki, şirket kârının ortaklara dağıtımında süreç nasıl? Ortaklardan önce, devletin alacağı (vergi) var kazanç üzerinden... Kâr kesinleşince ‘hisseleri oranında’ ortaklar hemen paylaşamıyor şirket kârını. Önce yüzde 20 kurumlar vergisi var. O ödenecek. Yüzde 15 gelir vergisi (GV) stopajı da var, onun da kesilmesi lazım kârdan... Bu ikisini şirket ödüyor. Kendi adına yüzde 20 (kurumlar vergisi olarak) ve ortağın adına sorumlu sıfatıyla (gelir vergisi stopajı) yüzde 15. Kârı elde eden ortağa-patrona düşen vergi ödevi de var ayrıca. Beyana tabi başka gelirlerin bulunmaması halinde, vergiye tabi gelir (istisna düşülmüş yarısı) 30 bin lirayı geçiyorsa ertesi yıl Mart ayında patronun şahsen beyanname vermesi de gerekecek (GVK Md. 86/1-c).

    Beyannameye gelir olarak kârın (temettünün) yarısı dâhil edilip vergilendiriliyor (kalan yarısı istisna) ve şirketin ödediği yüzde 15 stopaj da ödenecek vergiden mahsup ediliyor/düşülüyor (kesinti yoluyla ödenen verginin, hesaplanan gelir vergisinden yüksek olduğu durumda vergi iadesi de söz konusu olabiliyor).

     Şirket kar payı vergisi ne kadar olacak

    Etiketler: SeoHaber , kar payı , şirket kar payı vergi , gündem
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