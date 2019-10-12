Sirkeci'de ortalık karıştı! Polis köpekle müdahale etti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSirkeci'de ortalık karıştı! Polis köpekle müdahale etti
GeriGündem Sirkeci'de ortalık karıştı! Polis köpekle müdahale etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 12.10.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Sirkeci'de ortalık karıştı! Polis köpekle müdahale etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul, Sirkeci'de telefoncu dükkanı çalışanları ile müşterileri arasında kavga çıktı. Kavga sırasında kaçan müşteri, zabıta kulübesine sığındı. Müşteriyi kovalayan çalışanlar, zabıta kulübesinin camını kırdı. Yoldan tesadüfen geçen polis ekibi araçtan indirdiği köpekle kavga edenleri ayırdı.

7
  • Sirkecide kavgaya polisten köpekli müdahale
  • Sirkecide kavgaya polisten köpekli müdahale
  • Sirkecide kavgaya polisten köpekli müdahale
  • Sirkecide kavgaya polisten köpekli müdahale
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Fatih Sirkeci Hamidiye Caddesi üzerinde bir telefoncu dükkanında yaşandı.

İddiaya göre, satın aldığı telefonun çalıntı olduğunu öğrenen bir kişi telefonu, satın aldığı dükkana geri getirdi. Aralarında tartışma çıkan müşteri ile dükkan çalışanları kısa sürede kavgaya tutuştu.

Darp edilip dükkandan kaçan müşteri, sokaktaki Fatih Belediye zabıtasına ait kulübeye sığınarak yardım istedi. Koşarak gelen dükkan çalışanları, zabıta kulübesinin camını kırıp içerideki müşteriyi darp etmek istedi.

Bir süre saldırganlara engel olmaya çalışan zabıta, kulübeye sığınan kişiyi korumaya çalıştı.

Bu sırada yoldan tesadüfen geçerken kavgayı görüp duran polis ekibi, araçtan indirdiği köpekle saldırganları uzaklaştırdı.

Saldırıya uğrayan kişi de daha sonra zabıta aracına alınarak olay yerinden götürüldü.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Teröristlere kıskaç: Kuzeye süpürme harekâtı
Stoltenberg Hürriyet’e konuştu: Türk yetkililer güvence verdi
İstanbul’da zafer pozu
Sivil toplum tek yürek: Mehmetçiğin yanındayız