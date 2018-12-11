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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
11.12.2018 - 12:26, Son Güncelleme:

Ekipler harekete geçti! Sirke fabrikasına şok baskın

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Ekipler harekete geçti! Sirke fabrikasına şok baskın

İzmir'in Aliağa ilçesinde, sirke üretim izni bulunan ve sahte içki imalathanesine dönüştürülen fabrikaya yapılan operasyonda, gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi. 14 bin litresi şişelenmiş, 11 bin litresi de şişelenmeye hazır halde ele geçirilen sahte votkaların, yılbaşı öncesi İstanbul, Bodrum, Çeşme ve Kuşadası gibi eğlence mekanlarının yoğun olduğu bölgelere gönderilmesinin planlandığı öğrenildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 5017 Sokak'ta bulunan ve sirke üretim izni olan fabrikada sahte alkollü içki üretildiği istihbaratı üzerine harekete geçti. İşyerine baskın düzenleyen ekipler, sahte içki imalathanesiyle karşılaştı. Yapılan aramalarda 14 bin litresi şişelenmiş, 11 bin litresi ise şişelenmeye hazır halde olan sahte votka ile 28 bin litre kapasiteli 4 tank, 35 bin Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TPDK) bandrolü, 20 bin 700 boş şişe, 83 bin 700 şişe kapağı, 3 bin şişe etiketi ele geçirildi. Ele geçirilen sahte içkilerin bir depoya götürüldüğü ve yapılacak incelemelerin ardından imha edileceği belirtildi. Şüphelilerin 3 ay önce kiraladıkları fabrika için ayda 23 bin 600 TL kira ödedikleri anlaşıldı.

Ekipler, operasyon sırasında yakaladıkları E.G., M.A., Z.D., M.T., M.E., A.D., E.G. ve O.T.'yi gözaltına aldı. Hakkında gözaltı kararı verilen M.D. ise henüz yakalanamadı.

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerin, ürettikleri sahte alkollü içkileri İstanbul, Bodrum, Çeşme ve Kuşadası gibi eğlence mekanlarının yoğun olduğu yerlerde piyasaya sürmeyi planladıkları öğrenildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Yaşı 18'den küçük olan O.T. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelilerden birinin, polis aracına bindirilirken gülümsemesi dikkat çekti.

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