Şırınga çikolata nedir? Şırıngalı çikolata zehirli mi?

Ankara'da ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal ve Yenişehir ilçesi Seyrantepe Mahallesinde yaşayan 7 yaşındaki Umut Bilgi'nin okulda fenalaşarak, hayatını kaybetmesi sonrası şırınga çikolata, gündem oldu. Peki şırınga çikolata nedir, zehirli mi?

Şırınganın içerisinde yer alan sıvı çikolatadır. Birçok marka tarafından üretilmektedir. Çeşitli marketlerde satılan şırınga çikolatanın okul kantinlerinde satıldığı belirtiliyor.

ŞIRINGA ÇİKOLATA ZEHİRLİ Mİ?

Şırınga çikolata ilk olarak Ankara'da ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın (7) okulda fenalaşarak, hayatını kaybetmesi sonrası gündeme geldi. Mert Yağız Köksal'ın çikolatanın kapağını açmaya çalışırken, kapağın soluk borusuna kaçtığı iddia ediliyor. Tarım İl Müdürlüğü söz konusu ilçede şırınga çikolatanın toplatılmasına karar verdi. Toplatma kararı henüz Türkiye genelini kapsamıyor.

Ardından bir ölüm haberi daha geldi. Yenişehir ilçesi Seyrantepe Mahallesinde yaşayan 7 yaşındaki Umut Bilgi, 25 Kasım 2019’da okul çıkışında, okul yakınında bir marketten aldığı şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu ambulansla Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. 9 gün yaşam mücadelesi veren 7 yaşındaki Umut Bilgi, 5 Aralık 2019 tarihinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Acılı aile bütün anne ve babalara çağrıda bulunarak yaşadıkları acıları kimsenin yaşamaması için çocuklarını bu üründen uzak tutmalarını istedi. Aile ayrıca şırınga çikolatasına karşı tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulundu.