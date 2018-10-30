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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.10.2018 - 14:15, Son Güncelleme:

E-5'teki sır cinayet çözüldü! Oyuncu kardeşinin intikamını almış...

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
E-5'teki sır cinayet çözüldü! Oyuncu kardeşinin intikamını almış...

İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen Emre Solan'ın 5 yıl önceki bir olay nedeniyle intikam saldırısına uğradığı ortaya çıktı. İddiaya göre, saldırıyı gerçekleştiren Mehmet Ali Arslan, 5 yıl önce oyunculuk ve modellik yapan kardeşi Halit Arslan'ı öldürdüğü iddia edilen Emre Solan'a silahlı saldırı düzenleyerek öldürdü. 

Saldırının sırrı çözüldü: İntikam cinayeti çıktı
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Bahçelievler, Şirinevler'de dün gece saat 23.00 sıralarında E-5 yanyol üzerinde  34 BOM 050 plakalı otomobilde bulunan bir kişi silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin Emre Solan olduğu belirlendi. Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamera görüntülerinden olayı Mehmet Ali Arslan'ın gerçekleştirdiğini belirledi. Arslan, Bakırköy Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından Beylikdüzü'nde saklandığı kızkardeşinin evinde yakalandı. 

Polis, cinayetin, 5 yıl önce yaşanan cinayet olayının devamı olduğunu tespit etti. İddialara göre, 2013 yılında Halit Arslan'ın kız arkadaşını Emre Solan rahatsız etmişti. Solan özür dilemek için Arslan'la buluşmak istemiş ve buluştuğu sırada yanındaki arkadaşları ile birlikte Halit Arslan'a saldırarak bıçaklamış ve öldürmüştü. Emre Solan, yargı sürecinde tahliye edildi. İddiaya göre, bunu haber alan kardeşi Mehmet Ali Arslan, intikam planı yaptı. Mehmet Ali Arslan takip ettiği Emre Solan'ı Şirinevler'de tabancayla ateş ederek öldürdü. 

Mehmet Ali Arslan, Emniyetteki ifadesinde, olayı planlı yapmadığını öne sürerek, "Aklımda onu vurmak gibi bir şey yoktu. O an onu görünce daha önceki olay aklıma geldi. Ben de olayı gerçekleştirdim." dediği öne sürüldü. 

Mehmet Ali Arslan, Emniyetteki sorgusunun ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Şirinevler'de otomobile silahlı saldırı
daha fazla video için
Şirinevler’de bir kişi aracında vurularak öldürüldü
Şirinevler’de bir kişi aracında vurularak öldürüldü
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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