Sıra dışı diplomat Kaya Toperi öldü
TÜRK diplomasisinin sıra dışı isimlerinden emekli büyükelçi Kaya Toperi (85)dün gece Ankara’da tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitirdi.
Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın en yakınında yer alarak o yıllara damgasını vuran isimler arasında öne çıkan Toperi için yarın ilk olarak, 40 yıla yakın hizmet verdiği Dışişleri Bakanlığı’nda tören düzenlenecek. Toperi, Kocatepe Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
UZUN DİPLOMASİ KARİYERİ
1933’de Ankara’da doğan Toperi, 1957 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı’nda, emekliliğini istediği 1996 yılına kadar 39 yıl süreyle çeşitli kademelerde görev yaptı. ABD, Afganistan, Pakistan ve Hindistan, Danimarka’da Başkatip ve Müsteşar, Kuveyt, Bahreyn, Ottawa, Bern ve Seul’de de büyükelçi olarak görev yapan Toperi, Bayın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü görevlerinde de bulundu. Emekliliğinin ardından bir süre özel şirket yöneticiliği yapan Toperi daha sonra kendi danışmanlık ve iletişim yönetim şirketini kurdu. Görev yaptığı süre boyunca en ciddi krizlerde bile gülümsemeyi ihmal etmeyen tarzıyla anımsanan Toperi, son yıllarda yılın büyük bölümünü aşığı olduğu Bodrum’da geçiriyordu.
SIRA DIŞI DİPLOMAT
Özal’ın Cumhurbaşkanlığı döneminde en yakınındaki isimler arasında yer alan Toperi, 1993’de 100’ü aşkın PKK’lının Bern Büyükelçiliğine yönelik saldırısı sırasında büyükelçiliği koruyan polislerle birlikte silahını ateşlemesiyle iki ülke arasında yaşanan diplomatik krizin de en önemli aktörü olmuştu. Bir göstericinin öldüğü olayların ardından İsviçre, dokunulmazlığı olmasına karşın Büyükelçi Toperi’yi sorgulamak istemiş, ortaya çıkan krizin ardından misilleme olarak Türkiye de benzer bir uygulamayı İsviçre’nin Ankara’daki büyükelçisi için isteyince iki ülke diplomatik ilişkileri büyükelçilerin geri çekilmesi nedeniyle uzun süre maslahatgüzarlar seviyesinde sürdürülmüştü.
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