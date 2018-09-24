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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ANKARA
24.09.2018 - 15:36, Son Güncelleme:

Sıra dışı diplomat Kaya Toperi öldü

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Sıra dışı diplomat Kaya Toperi öldü

TÜRK diplomasisinin sıra dışı isimlerinden emekli büyükelçi Kaya Toperi (85)dün gece Ankara’da tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitirdi.

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın en yakınında yer alarak o yıllara damgasını vuran isimler arasında öne çıkan Toperi için yarın ilk olarak, 40 yıla yakın hizmet verdiği Dışişleri Bakanlığı’nda tören düzenlenecek. Toperi, Kocatepe Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

UZUN DİPLOMASİ KARİYERİ

1933’de Ankara’da doğan Toperi, 1957 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı’nda, emekliliğini istediği 1996 yılına kadar 39 yıl süreyle çeşitli kademelerde görev yaptı. ABD, Afganistan, Pakistan ve Hindistan, Danimarka’da Başkatip ve Müsteşar, Kuveyt, Bahreyn, Ottawa, Bern ve Seul’de de büyükelçi olarak görev yapan Toperi, Bayın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü görevlerinde de bulundu. Emekliliğinin ardından bir süre özel şirket yöneticiliği yapan Toperi daha sonra kendi danışmanlık ve iletişim yönetim şirketini kurdu. Görev yaptığı süre boyunca en ciddi krizlerde bile gülümsemeyi ihmal etmeyen tarzıyla anımsanan Toperi, son yıllarda yılın büyük bölümünü aşığı olduğu Bodrum’da geçiriyordu.

SIRA DIŞI DİPLOMAT

Özal’ın Cumhurbaşkanlığı döneminde en yakınındaki isimler arasında yer alan Toperi, 1993’de 100’ü aşkın PKK’lının Bern Büyükelçiliğine yönelik saldırısı sırasında büyükelçiliği koruyan polislerle birlikte silahını ateşlemesiyle iki ülke arasında yaşanan diplomatik krizin de en önemli aktörü olmuştu. Bir göstericinin öldüğü olayların ardından İsviçre, dokunulmazlığı olmasına karşın Büyükelçi Toperi’yi sorgulamak istemiş, ortaya çıkan krizin ardından misilleme olarak Türkiye de benzer bir uygulamayı İsviçre’nin Ankara’daki büyükelçisi için isteyince iki ülke diplomatik ilişkileri büyükelçilerin geri çekilmesi nedeniyle uzun süre maslahatgüzarlar seviyesinde sürdürülmüştü.

 

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