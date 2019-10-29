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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
29.10.2019 - 15:27, Son Güncelleme:

Sıra dışı bir gezgin Özlem Ulusan… Elinde kartalla tilki avına çıktı

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
Sıra dışı bir gezgin Özlem Ulusan… Elinde kartalla tilki avına çıktı

YÜZME öğretmeni Özlem Ulusan hayallerini gerçekleştirmek için tek başına dünyayı dolaşmaya karar verdi. Kendi deyimiyle “sınırlarını” zorlayan Ulusan, “Nepal’de üç metrelik bir kaplanla yüz yüze geldim. Heyecandan nefes dahi alamıyordum. Rehber, hayatta kaldığımız için şanlıyız demişti.  Moğolistan’da kımız içip at eti yedim. Kartalla tilki avına çıktım” dedi.

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  • Sıra dışı bir gezgin Özlem Ulusan… Elinde kartalla tilki avına çıktı
  • Sıra dışı bir gezgin Özlem Ulusan… Elinde kartalla tilki avına çıktı
  • Sıra dışı bir gezgin Özlem Ulusan… Elinde kartalla tilki avına çıktı
  • Sıra dışı bir gezgin Özlem Ulusan… Elinde kartalla tilki avına çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Dünyadaki farklılıkları görmek için yola çıkan sualtı hokeyi sporcusu ve yüzme hocası Özlem Ulusan (34) bugüne kadar 9 ülke 19 şehir dolaştı. Hayallerinin peşini bir an olsun bırakmayan Ulusan ‘kadının gücünü’ göstermek için tüm seyahatlerine tek başına çıktı. İlk seyahati Nepal’de vahşi ormanda üç metrelik bir Bengal kaplanı ile yüz yüze geldi. Zırhlı gergedanların yanından geçen Ulusan, yolculuğa çıkma hikâyesini şöyle anlattı; “Marmara Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü’nü bitirdikten sonra 7 yıl boyunca profesyonel olarak sualtı hokeyi takımlarında oynadım. Daha sonra bu sporu bırakıp yüzme eğitmenliği yapmaya başladım. Tek hayalim dünyayı gezip farklı kültürleri, farklı insanları tanımaktı. Kazandığım parayla ülkeleri gezmeye başladım. Başka bir ülkede yalnız kaldığımda, bir problem ile karşılaştığımda, kendi sınırlarımı görmek için genelde hep yalnız gitmeyi tercih ettim. Kadının gücünü göstermek istedim. İlk gittiğim ülkelerden biri Nepal oldu. Ülkede dünyanın en vahşi hayvanlarının yaşadığı bir ulusal park var. Kaplanlar, gergedanlar, kartallar, ayılar, bunları hepsi var. Ormana tek başıma gittim, derme çatma bir evde kalıyordum, muson yağmuru zamanında gitmiştim. İlk defa muson yağmurunu orada gördüm. İçerisinde kaldığım ev yağmurla yıkılacak sandım. Hemen yanımda bir nehir vardı. İçerisinde timsahlar bizi izliyordu. Yağmurla birlikte suya kapılıp öleceğimi düşündüm. Bölgede iki tane rehber tutup yürüyerek ormanı gezdim. Yola çıkmadan önce rehber bana ‘Bugün ölebilirsin, bunu bil’ demişti. Korkularımı yenip iki rehber eşliğinde yürüyerek ormanın derinliklerine indik. Yürürken bir gergedan ve bizi takip eden üç metelik Bengal kaplanı ile karşı karşıya kaldım. Donakalmıştım, anlatılmaz bir duyguydu. Heyecandan nefes dahi alamıyordum. Orası onun eviydi ve biz istenmeyen misafirlerdik. Kaplanın saldırısına uğramamak için uzun bir süre hareketsiz kaldık. Daha sonra kaplanı ürkütmek için sesler çıkardık. Ormandan nasıl çıktığıma hâlâ inanamıyorum. Rehberler gezi sonrası hayatta kaldığımız için şanlıyız dedi. Gezinin ardından evime döndüğümde kendime inanamamıştım.”

‘KARTALLA AVA ÇIKTIM’

Gezgin Özlem Ulusan’ın son durağı ise Moğolistan Dağları oldu. Moğalistan’ın batısında göçebe kültürünü devam ettiren Kazak yerlilerinin yanında kalan Ulusan, ekim ayında düzenlenen Altın Kartal Festivali’ne de katıldı. Uçakla ülkenin başkentine indikten sonra hedefine ulaşmak için 35 saat otobüs yolculuğu yapan Ulusan, yerel halkla birlikte kımız içip et eti yedi, köylülere ait kartallarla tilki avına çıktı. Özlem Ulusan başından geçenleri şöyle anlattı; “Saatler süren uçak yolcuğunun ardından ülkenin başkentine indim. Kartal festivalinin yapıldığı Bayan Ölgiy bölgesine gitmek için de 35 saat otobüsle seyahat ettim. Ülkede bir yerden sonra yol yok. Dümdüz toprak bir arazide dağların arasında gidiyorduk. Yanımızda kartallar, kurtlar ve diğer vahşi hayvanlar bizi izliyordu. Festival alanına indikten sonra karşılaştığım manzara beni çok şaşırtmıştı. Altın Kartal Festivali’ne katılan sayılı turistten biriydim. Bölge Moğolistan sınırları içerinde kalıyor. Ancak halk aslen Kazak kökenli, çadırlarda kalıyorlar. Köyde her ailenin bir kartalı var. Bununla avcılık yapıyorlar. Bütün günleri atların üzerinde geçiyor. Festivalde de kartallarının hünerlerini sergiliyorlar. Orada yerli bir ailenin evinde kaldım. Kımız içip at eti yedik. Daha sonra ev sakinleri ile ava çıktık. Evde beslenen kartal ile tilki avlamaya gittiğimizde unutulmayacak anlar yaşadım. 12 gün burada kaldım. Önceki gün ise aynı yolla İstanbul’a geri döndüm. Sınırlarımı aşmak, korkularımı yenmek için bu yola çıktım. Önümüzdeki aylarda da Afrika turuna çıkacağım. Bu benim hayalim, gerçekleştirmek için elimden geleni yapacağım” dedi.

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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