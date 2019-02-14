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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AFYONKARAHİSAR (AA)
14.02.2019 - 19:53, Son Güncelleme:

Sır perdesi aralandı... Program sonrası itiraf

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Sır perdesi aralandı... Program sonrası itiraf

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, yaklaşık bir aydır haber alınamayan kişinin katil zanlısı olarak eski eşi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, eski kocasının kaybolduğu ihbarında bulunan kadın, katıldığı televizyon programının ardından katil zanlısı olarak gözaltına alındı

Sultandağı ilçesi Yeni Mahalle'de oturan Kıymet Albayrak, 28 Ocak'ta İlçe Emniyet Amirliğine giderek bir süre önce boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettikleri Gazi Akbıyık'ın 10 gündür kayıp olduğu ihbarında bulundu.

İTİRAF ETTİ

Gazi Akbıyık'ın bulunması için çalışmalar sürerken, bugün küçük kızı A.A. (14) emniyet amirliğine giderek babasını annesinin öldürdüğünü söyledi.
Bunun üzerine ilçe emniyet amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri ailenin yaşadığı evde incelemede bulundu. Ekipler, evin içinde ve arkasındaki tandırda arama yaptı.

Bu sırada, bir televizyon programına katılmak için İstanbul'da olduğu belirlenen Kıymet Albayrak'ın, program sonrası eski kocasını öldürdüğünü itiraf ettiği ve cesedi evin arkasındaki tandırda yaktığını söylediği bilgisi alındı.

PROGRAM SONRASI GÖZALTI

Polis ekipleri, ev ve tandırda buldukları battaniye, koltuk parçaları, halı, örtü ve paketleri incelemek üzere emniyete götürdü. Kıymet Albayrak ise televizyon programı sonrası İstanbul'da polis ekiplerince gözaltına alındı.

Cinayet zanlısı kadının Afyonkarahisar'a getirileceği ve soruşturmanın elde edilen bilgiler ışığında sürdürüleceği öğrenildi. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (14.02.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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