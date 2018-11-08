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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.11.2018 - 06:52, Son Güncelleme:

Sır ölüm için çuvallı keşif: 'Ben böyle bir ses duymadım'

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Sır ölüm için çuvallı keşif: 'Ben böyle bir ses duymadım'

Ölümü şüpheli bulunan Rabia Naz için üç müfettiş inceleme yaptı. “Düştü” raporu üzerine talihsiz kızın ağırlığı kadar kum çuvalını evin çatısından atan heyet, çıkan sesin 300 metreden duyulduğunu tespit etti.

Giresun Eynesil'de yaklaşık 7 ay önce ölen Rabia Naz Vatan'la (11) ilgili sır perdesi aralanamadı. Vatan ailesinin sorumluların bulunması adına miting düzenlediği Rabia Naz için şimdi İçişleri Bakanlığı devreye girdi. Bakanlığın görevlendirdiği üç müfettiş geçen hafta ilçeye geldi. Bir hafta ilçede kalan müfettişler, iddialarla ilgili tüm taraflarla tek tek görüştü ve ifade aldı. Savcı, hâkim, adli tıp uzmanı ve Trabzon'dan bir fizik uzmanı da Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili olarak Gümüşçay mahallesindeki evde keşif yaptı. Heyet, ağır yaralı olarak bulunan Rabia Naz'ın "Düştü" diye rapor edilen olay yerinde 4 saat boyunca incelemelerde bulundu.

Sabah'tan Erhan Öztürk'ün haberine göre, evin çatısına çıkan heyet, bir çuvala Rabia Naz'ın ağırlığında kum doldurup aşağı attı. Çuvalın düşme anında çıkan ses, çocuğu ilk gören Mersel Küçükal'a soruldu. "İntihar etti" denilerek "Evin üzerinden atladı" raporu tutulan Rabia Naz'ın ağırlığındaki çuvalın çıkardığı ses, yaklaşık 300 metreden duyuldu. Küçükal "Rabia'nın öldüğü gün böyle ses duymadım" dedi. Yüksekten düştüğü öne sürülen Rabia'nın ölümüyle ilgili hazırlanan Adli Tıp raporunda da ölümün yüksekten düşme değil "Bedensel travma" sonucu gerçekleştiğine yer verildi. Daha önce de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı üç görevli gönderip olayla ilgili rapor oluşturmuştu. Soruşturmayla Rabia Naz'ın şüpheli ölümündeki sırların çözülmesi bekleniyor.

'İNTİHAR SÜSÜ VERMEK İSTEDİLER'

Kızının ölümünün örtbas edilmeye çalışıldığını söyleyen baba Şaban Vatan, "Kızım trafik kazası geçirmiş ama trafik kazası ölümü ile sonuçlanacak kaza değil. Çarpanlar evimin yanına bırakarak teras kattan atlayıp intihar etmiş gibi bir hava vermeye çalıştılar. Kızım cinayete kurban gitti" dedi.

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