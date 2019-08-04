Sır ölüm... Cinayet mi intihar mı?
KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde, Bilgehan Orman (29), inşaatta ölü bulundu. Yüzünde darp izleri olan Orman’ın intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.
Olay, akşam saatlerinde Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Çetin Emeç Caddesi üzerindeki inşaatta meydana geldi. İnşaatın 2’nci katına çıkan çocuklar, oyun oynadıkları sırada intihar etmiş bir kişiyi gördü.
Çocukların çevredekilere haber vermesi üzerine polise ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen polis, ölen kişinin Bilgehan Orman olduğunu belirledi. Bilgehan Orman’ın yüzünde yara izlerinin olduğu görülürken, ölmeden önce darbedildiği ihtimali üzerinde duruldu.
Daha önceden hakkında birkaç kez poliste bazı nedenlerle şikayet dilekçesinin olduğu öğrenilen Bilgehan Ormanın cansız bedeni Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Orman’ın cenazesinin otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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