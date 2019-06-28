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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat KORKMAZ-Dinçer AKBİR/İSTANBUL(DHA)-AA
28.06.2019 - 22:49, Son Güncelleme:

Sır olay... Vurdu, kaçtı, kıstırıldı, intihar etti

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İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde eşi Derya Oğan'ı pompalı tüfekle vurarak öldüren Harun Oğan, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Harun Oğan, Sancaktepe ilçesi Paşaköy Caddesi üzerinde otomobilden indirdiği eşi Derya Oğan'ı pompalı tüfekle vurdu. Oğan, daha sonra 34 ST 0352 plakalı otomobille kaçtı. Derya Oğan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Güvenlik güçleri, cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlattı. Kocaeli'de olduğu tespit edilen Oğan, Anadolu Otoyolu Körfez gişeleri yakınında polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri ile Oğan arasında kovalamaca yaşandı.

Sancaktepe'de yol kenarında dehşet: Kadını başından vurdu
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EKİPLER KISTIRDI

İzmit Doğu gişelerinden çıkarak Kartepe ilçesi Ataevler Mahallesi Başaran Sokak'a giren Oğan, polis ekiplerince kıstırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi ekibi sevk edildi.

Harun Oğan, yakalanacağını anlayınca yanındaki pompalı tüfekle başına ateş etti. Olay yerinde yaşamını yitiren Oğan'ın cesedi Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sancaktepede yol kenarında dehşet: Kadını başından vurdu
Sancaktepe'de yol kenarında dehşet: Kadını başından vurdu
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