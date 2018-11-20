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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) 
20.11.2018 - 19:18, Son Güncelleme:

Sır cinayette dikkat çeken detay: Yakın arkadaşı çıktı

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GEÇEN Haziran ayından beri kayıp olan Mikail Erol’un cesedi Tekirdağ’da ormanlık bir alanda bavul içinde gömülü halde bulundu. Mikail Erol’u yakın arkadaşı Rıdvan A’nın bıçaklayarak öldürdüğü ve ormanlık alana gömdüğü ortaya çıktı. Rıdvan A. ile birlikte gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Fatih’te günü birlik işlerde geçimini sağladığı öğrenilen 48 yaşındaki Mikail Erol akşam eve gelmeyince eşi, 2 Haziran’da polise giderek bulunmasını istedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Mikail Erol’ın Rıdvan A. ile görüştüğünü belirleyerek arkadaşı Yasin Ö. adlı arkadaşıyla görüştüğünü saptadı. Gözaltına alınan Yasin Ö’, Rıdvan A’nın kendisini arayarak birini öldürdüğünü, para istediğini ve onun talebi üzerine de Necmi E. ve Gökhan G. ile Eminönü’nde buluştuklarını söyledi. Buluştuktan sonra Eminönü’nde bir işhanının 3. katına gittiklerini anlatan Yasin Ö. "Rıdvan burada birini öldürdüğünü söyleyerek ağzı koli bandıyla bağlı bir çuvalı gösterdi. Kanepede kan izi vardı.Korkuya kapıldım üzerimde olan 70-80 TL para ve bir paket sigara verdim." dedi.

TOPRAĞA GÖMDÜ

Polis Necmi E’yi de yakalayarak gözaltına aldı. Necmi E de küfürleşerme sonrası Rıdvan A’nın Mikail Erol’u 3-4 kez bıçakladığını, çuvala koyduğunu ertesi gün de cesedi taşımak için bavul getirdiğini söyledi. Polis Rıdvan A.’nın cesedi bavula koyarak Tekirdağ Kumbağ Mahallesi’ne taksiyle götürdüğünü, gece taksiden inip bavulu yol kenarına attığını, 3 gün sonra geri dönerek ormanlık bir alanda toprağa gömdüğünü belirledi. Kumbağ’a gidilerek arama yapıldı ancak bir sonuç alınamadı. Tekirdağ Emniyeti’ne bir ceset bulunursa kendilerine haber verilmesi istendi.

16 Kasım’da Tekirdağ Emniyeti, İstanbul Emniyeti’ni arayarak çoban köpeklerinin  topraktan çıkardıkları bavulda ceset bulunduğunu bildirdi. Ekipler hemen Tekirdağ’a giderek bavuldaki cesedin Mikail Erol olduğunu belirledi. İstanbul Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Adıyaman’da düzenlediği operasyonda Rıdvan A’yı gözaltına aldı.

KARDEŞİNDEN YARDIM İSTEDİ

İddialara , Rıdvan A’nın cezaevinde olan ağabeyi Kırgız eşine oturma izni alması için kardeşinden yardım istedi. Rıdvan A., Mikail Erol’a bunu yapması için 2 bin dolar verdi ancak söz yerine getirilmedi. Rıdvan A, Mikail Erol’u arayarak, "Necmi E’de ÿpara var gel onu ondan alalım." dedi ve Mikail Erol gelince de küfürleşmenin ardından onu bıçakladı. Cinayeti itiraf ettiği öğrenilen ile Necmi E., Gökhan G. ve Yasin Ö., adliyeye sevk edildi.

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