Sır cinayet duygusal videoyla aydınlatıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSır cinayet duygusal videoyla aydınlatıldı
GeriGündem Sır cinayet duygusal videoyla aydınlatıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
UŞAK (AA) - SONER KILINÇ
10.03.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Sır cinayet duygusal videoyla aydınlatıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sır cinayet duygusal videoyla aydınlatıldı

Uşak'ın Banaz ilçesinde kayıp ihbarı yapıldıktan 5 yıl sonra cesedi toprağa gömülü bulunan 83 yaşındaki Hacer C'nin ölümüne ilişkin soruşturmada jandarma ekiplerinin hazırladığı 4 dakikalık duygusal video, cinayetin itiraf edilmesini sağladı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde kayıp ihbarı verildikten 5 yıl sonra toprağa gömülü cesedi bulunan 83 yaşındaki Hacer C'nin ölümüne ilişkin soruşturmada görev alan özel ekibin cinayetteki sır perdesini, hazırladıkları 4 dakikalık duygusal video ile araladıkları ortaya çıktı.

Banaz'ın Susuz köyünde 15 Ocak 2014'te kayıp başvurusu yapılan ancak arama çalışmalarına rağmen bulunamayan Hacer C'nin bulunması için 6 ay önce Uşak İl Jandarma Komutanlığı'nda 4 kişilik özel bir ekip kuruldu.

İlçeye gönderilen ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli çalışma şartlarını oluşturulan özel ekip, sivil vatandaş kılığında ilçede ve köyde çok sayıda kişiyle temas kurarak yaşlı kadının oğlu, gelini ve torunu ile ilgili bilgi topladı.

AİLE İÇİ CİNAYET ŞÜPHESİ

Hacer C'nin aile içi bir cinayete kurban gittiği şüphesi üzerinde yoğunlaşan ekip, yaşlı kadının oğlu, gelini ve torununu Cumhuriyet Savcılığının bilgisi dahilinde mahkeme kararıyla 6 ay süreyle teknik ve fiziki takibe aldı.

Aile üyelerine deşifre olmadan takip yapan jandarma ekibi, ailenin kullandığı arabaya dinleme cihazı yerleştirerek ip uçları elde etmeye çalıştı ancak herhangi bir sonuca ulaşamadı.

Bir yandan da şüphelilerin psikolojik tahlillerini yapan ekip, köyde görüştükleri bir kişiden Hacer C'nin kaybolmasından bir süre önce ailenin yaşadığı evden gece yarısı traktör sesi geldiğini öğrendi.

BAZ SİNYALİ TESPİT EDİLDİ

Köydeki şahsın verdiği bilginin ardından Hacer C. için kayıp başvurusu yapıldığı tarihten bir ay öncesine kadar şüphelilerin cep telefonu sinyallerini inceleme altına alan özel ekip, yaşlı kadının oğlu M.C'nin telefonunun kayıp ihbarından 4 gün önce gece yarısı köye 2 kilometre mesafedeki arazide bir süre sinyal verdiğini belirledi.

Baz sinyali alınan arazinin çok büyük olması ve olayın üzerinden 5 yıl geçmesi nedeniyle bölgede yeniden arama yapmak yerine soruşturmayı derinleştiren ekip, diğer ayrıntılar üzerinde yoğunlaştı.

İTİRAFA ZORLAYACAK ÖZEL VİDEO HAZIRLANDI

Şüphelilerin psikolojik tahlillerinde en zayıf halkanın yaşlı kadının oğlu M.C. olduğunu düşünen jandarma ekibi, öldürülüp araziye gömüldüğünü düşündükleri Hacer C'nin cesedine ulaşmak için M.C'yi itirafa zorlayacak özel bir video hazırlamaya karar verdi.

Hacer C. ile oğlu M.C'ye ait çok sayıda görsel bulan, özellikle anne ve oğlun mutlu anlarının yer aldığı fotoğraf ve kamera görüntülerini seçerek müzikli duygu dolu bir video hazırlayan ekip, M.C'yi Banaz İlçe Jandarma Komutanlığına davet ederek samimi bir ortamda görüşmeye başladı.

Sohbet sırasında yaşlı kadının oğlu için yaptığı fedakarlıkları anlatarak şüphelinin anılarını canlandıran ekip, M.C'ye hazırladıkları 4 dakikalık duygu dolu videoyu izletti.

Bu sırada gözyaşlarına hakim olamayan M.C, annesini araziye gömdüğünü itiraf ederek çok pişman olduğunu, 5 yıldır vicdan azabı çektiğini söyledi.

İTİRAF CESEDİN BULUNMASINI SAĞLADI

İtirafın ardından jandarma ekipleri, yaşlı kadının oğlu M.C, gelini L.C, torunu M.C'yi gözaltına alarak cesedin bulunması için harekete geçti.

Annesini gömdüğü yeri jandarma ekiplerine gösteren M.C'nin verdiği bilgi doğrultusunda Çubukkıran mevkisinde iş makineleriyle arama yapan ekipler yaşlı kadının cesedine ulaştı.

Cesedin bulunmasının ardından torun M.C. de cinayeti annesi L.C'nin işlediğini, babasıyla birlikte cesedi yok etmek için araziye gömdüklerini itiraf etti.

OLAY

Uşak'ın Banaz ilçesinde 15 Ocak 2014'te kayıp başvurusu yapılan 83 yaşındaki Hacer C'nin cesedi, geçen hafta perşembe günü arazide gömülü olarak bulunmuş, yaşlı kadının oğlu M.C, torunu M.C, gelini L.C. ve gelinin babası A.U. tutuklanmıştı.

5 yıldır kayıp olan Hacer Cengiz'in cesedinin yerini torunu gösterdi
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Otomobil kaza yapanların arasına daldı: 3 ölü, 5 yaralı

Cipte bırakılan köpek için seferber oldular

'S-400' açıklaması: Aklı selimle halledeceğiz

Mahallede korku ve panik! Ortalık savaş alanına döndü