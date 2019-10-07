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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Samed Aydın SUN/KAYSERİ (DHA)
07.10.2019 - 16:23, Son Güncelleme:

Sır cinayet 13 yıl sonra ortaya çıktı, her şeyi itiraf etti

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Sır cinayet 13 yıl sonra ortaya çıktı, her şeyi itiraf etti

Kayseri'de 13 yıl önce ortadan kaybolan Saliha Toker'i (32) boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan emekli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Hasan Bulut (70) hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Develi ilçesinde yaşayan Saliha Toker, 28 Kasım 2006 tarihinde 10 ve 11 yaşlarındaki kızlarını okula gönderdikten sonra ortadan kayboldu. Aradan geçen 13 yıla rağmen kaybolmasındaki sır perdesi aralanamayan Toker'in dosyasını İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz aylarda yeniden açtı.

Yapılan araştırmada eşinden boşandıktan sonra çocuklarıyla yaşayan Saliha Toker'in son olarak Kayseri'de yaşayan ve o zaman 57 yaşında olan Hasan Bulut ile görüştüğü belirlendi. Emekli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olan Hasan Bulut gözaltına alındı. Bulut, sorgusunda cinayeti itiraf etti.

Evli ve 2 çocuk babası olan Bulut, Saliha Toker ile ilişki yaşadığını, kadını hamile olduğunu söylemesi üzerine Kocasinan ilçesindeki Erkilet Hıdırellez Tepesi'ne götürüp boğarak öldürdüğünü söyledi. Hasan Bulut tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2006 yılında kaybolan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı
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CESEDİ BULUNAMADI

Soruşturma aşamasında Hasan Bulut'un cinayetten 10 gün sonra eşiyle hacca gittiği ortaya çıktı. Bulut, ifadesinde nefsinin kurbanı olduğunu öne sürerek "Pişmanım" dedi.

Hasan Bulut'un cesedi gömüp etrafını taşlarla çevirdiğini söylediği bölgede yapılan aramalarda ise Saliha Toker'in izine rastlanmadı. Toker'in cesedinin yaban hayvanları tarafından parçalanmış olabileceği bildirildi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

13 yıl sonra aydınlanan cinayetle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hasan Bulut hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bulut, önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.

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