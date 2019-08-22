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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ADANA (İHA)
22.08.2019 - 10:33, Son Güncelleme:

Mağaza görevlisinden büyük oyun! ‘Siparişiniz 15.00’te gelecek’ dedi sonrası inanılmaz...

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Adana'da kopyalanarak başka karta 42 bin lira para aktarılan, 38 bin liralık da alışveriş yapılan kredi kartıyla cep telefonu almak isteyen bir kişi, elektronik market çalışanının dikkati sayesinde yakalandı.

Adana'da kopyalanarak başka karta 42 bin lira para aktarılan, 38 bin liralık da alışveriş yapılan kredi kartıyla cep telefonu almak isteyen bir kişi, elektronik market çalışanının dikkati sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir alışveriş merkezindeki elektronik markete gelen Yalçın İ. (30) kimliğini ve kredi kartını vererek görevliye cep telefonu siparişi verdiğini gelip gelmediğini sordu. Bunun üzerine görevli kontrol ettiğinde verilen kimliğin başka kredi kartının ise Ankara'da oturan Volkan Y. isimli bir şahsa ait olduğunu fark etti.

Şüphelenen mağaza görevlisi "Siparişiniz saat 15.00'te gelecek siz o zaman gelirseniz ürünü alabilirsiniz" dedi. Yalçın İ. de gittikten sonra görevli polisi aradı. Olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri geldi. Elektronik market görevlisi durumu anlatınca polis kredi kartı sahibine ulaştı. Kart sahibi Volkan Y. kredi kartının kopyalandığını 42 bin lira parasının başka bir karta aktarıldığını, 38 bin liralıkta alışveriş yapıldığını bildirdi.

Bunun üzerine polis belirtilen saatte elektronik markete müşteri gibi şüpheliyi beklemeye başladı. Bir süre sonra Yalçın İ. cep telefonu almak için geldi. Market görevlisinden telefonu isteyip aldığı sırada sivil polisler zanlıyı yakaladı. Zanlı emniyete getirilerek sorgulandı. Zanlının kredi kartını kendisine tanımadığı birisinin verdiğini cep telefonu almasını istediğini söylediği öğrenildi.

Zanlı ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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