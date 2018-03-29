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    Sipariş örgütler

    ANKARA
    29.03.2018 - 21:04 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım, terör örgütü PYD/PKK’nın kontrolündeki ‘Suriye’nin Geleceği Partisi’ne ilişkin, “Hangi kılıkta gelirse gelsin belki bazı dostlarımızı geçici bir süre kandırabilirler ama Türkiye’yi ve milletimizi kandıramazlar. Sipariş örgütlerdir” dedi. Bosna Hersek ziyareti öncesi soruları yanıtlayan Yıldırım, şunları söyledi:

    PROJEYİ HAZIRLAYANLAR VAR

    “(MGK bildirisinde yer alan ‘proje terör örgütü’ ifadesi) Bu örgütler, kendi iradesiyle ortaya çıkan örgütler değil. Bu projeyi hazırlayan birilerinin olduğunu ifade ediyor. Birilerinin amaçlarına hizmet etmek amacıyla geliştirilmiş, yönlendirilmiş, sipariş üzere kurulmuş örgütlerdir. Parayı kim verirse ona hizmet eden, bugün bu kılıkta, yarın başka kılıkta iş gören örgütler.

    TÜRKİYE’Yİ KANDIRAMAZLAR

    Bunların sürekli yer ve isim değiştirdiklerini hep söyledik. Suriye’de başka isimle karşımıza çıkıyorlar, Irak’ta başka isimle karşımıza çıkıyorlar. Ama üzerlerindeki postu kaldırınca bunların kim olduğu çok açık şekilde meydana çıkıyor. Biz bunları iyi tanırız hangi kılıkta, hangi isimle gelirse gelsin. Belki bazı dostlarımızı geçici bir süre kandırabilirler ama Türkiye Cumhuriyeti’ni ve aziz milletimizi kandıramazlar. Ülkemizin sınırlarının etrafında böyle oluşumlar hayat bulamaz. Buna imkân vermeyiz.

    YERELDE İTTİFAK YOK

    MHP ile yapacağımız ittifak Cumhurbaşkanlığı seçimini, milletvekili seçimini kapsıyor. Yerel yönetimler yani belediye seçimleriyle ilgili şu an için MHP ile ortak bir çalışmamız yok.” 

    BOSNA HERSEK’İN NATO ÜYELİĞİNİ DESTEKLİYORUZ

    BAŞBAKAN Binali Yıldırım, dün resmi görüşmeler gerçekleştirmek üzere gittiği Bosna Hersek’te, Türkiye'nin, Bosna Hersek'in NATO üyeliğini desteklediğini söyledi. Başbakan Yıldırım ile Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic dün Saraybosna'daki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Yıldırım, toplantıda şöyle konuştu:

    "Türkiye, Bosna Hersek’in NATO üyeliğini destekliyor. Barışın ne olduğunu Bosna Hersek bilir, Türkiye bilir. Onun için gelecekte bölgede acıların yaşanmaması için NATO üyeliği konusunda önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmelerde Türkiye her zamanki gibi Bosna Hersek’in yanında yer alacaktır. Bosna Hersek’in Avrupa Birliği hedeflerinin de gerçekleşmesinin yanındayız.”
    FETÖ terör örgütünün darbe girişimine karşı Bosna Hersek hükümetinin çok hızlı tepki gösterdiğini de belirten ve bundan dolayı Bosna Hersek Başbakanı ve halkına teşekkür eden Başbakan Yıldırım, “Bu örgüt küresel bir örgüt, 160 farklı ülkede maalesef faaliyetleri var. Şüphesiz Bosna Hersek’te de faaliyetleri var. Bu konuda Bosna Hersek’in desteğini istiyoruz” dedi. Denis Zvizdic de ülkelerindeki FETÖ’cülerin iadesi konusunda, “Türkiye ile aramızdaki dostane ilişkilere zarar verebilecek her türlü eylemi engelleyeceğiz” diye konuştu.

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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