Sipariş götüren motosikletli kurye kazada öldü

Kaza, gece Tepebaşı ilçesinde meydana geldi. Kentteki bir fast food restoranında çalışan Serdal Ray, bir eve sipariş götürmek için motosikletle yola çıktı. Ray, İsmet İnönü Caddesi’ne geldiği sırada R.K. (19) idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Ray, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Serdal Ray, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü R.K. ise ifadesi için Çarşı Polis Merkezi’ne götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.