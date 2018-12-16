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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hacer BOYACIOĞLU
16.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Sinyalli hat hamlemiz devam ediyor

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Sinyalli hat hamlemiz devam ediyor

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Cahit Turhan, TBMM Genel Kurulu’nda kürsüye gelerek Ankara’daki tren kazası hakkında açıklamalarda bulundu. Turhan muhalefet milletvekillerinin istifayla ilgili sorularına yanıt vermezken CHP ve HDP milletvekilleri konuşma başlarken salondan ayrıldı. Turhan’ın konuşmasını bu iki partiden sadece grup başkanvekilleri ile birer vekil takip etti.

Turhan konuşmasında özetle şunları söyledi: “Meclisimizde bu kazayla ilgili üç gündür yoğun bir müzakere yaşandı. Bu değerlendirmeler ve insani hassasiyeti kıymetli buluyorum. Takip ediyoruz, bu doğrultuda başka mecralarda yapılan değerlendirmeleri de önemsiyoruz. Odaklandığımız nokta, insan hayatı ve güvenliktir. Kazanın sebebine yönelik incelemeler devam ediyor. Sonuçlarını en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. Müsebbipler hakkında gereken yapılacaktır. Maliyetlerin düşürülmesini sağlamak, çevreci bir ulaştırma türü olma özelliğini daha da pekiştirmek için başlattığımız elektrikli ve sinyalli hat hamlemiz devam ediyor. 12 bin kilometrenin üzerindeki demiryollarımızda sinyalli hat uzunluğunu son dokuz yılda 5 bin 746 kilometreye ulaştırdık. Demiryollarımızda sinyalizasyon sistemiyle günde 746, TTM dediğimiz tren teşkil memuruyla 493 adet tren hizmet veriyor, olmazsa olmaz değil.”

TREN BENİ, BEN TRENİ SEVERİM

Eski TCDD Genel Müdürü ve AK Parti Erzincan vekili Süleyman Karaman da TBMM’de söz aldı. Sık sık muhalefetin sözünü kestiği Karaman, “Tren beni sever ben de treni. Ankara-Sincan arası YHT hattı değil, konvansiyonel. Ne oldu, onu bilmiyoruz, savcılar inceliyor. Her zaman birinci hattan giden tren ikinci hattan gitmiş” dedi.

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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