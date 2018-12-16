Sinyalli hat hamlemiz devam ediyor
ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Cahit Turhan, TBMM Genel Kurulu’nda kürsüye gelerek Ankara’daki tren kazası hakkında açıklamalarda bulundu. Turhan muhalefet milletvekillerinin istifayla ilgili sorularına yanıt vermezken CHP ve HDP milletvekilleri konuşma başlarken salondan ayrıldı. Turhan’ın konuşmasını bu iki partiden sadece grup başkanvekilleri ile birer vekil takip etti.
Turhan konuşmasında özetle şunları söyledi: “Meclisimizde bu kazayla ilgili üç gündür yoğun bir müzakere yaşandı. Bu değerlendirmeler ve insani hassasiyeti kıymetli buluyorum. Takip ediyoruz, bu doğrultuda başka mecralarda yapılan değerlendirmeleri de önemsiyoruz. Odaklandığımız nokta, insan hayatı ve güvenliktir. Kazanın sebebine yönelik incelemeler devam ediyor. Sonuçlarını en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. Müsebbipler hakkında gereken yapılacaktır. Maliyetlerin düşürülmesini sağlamak, çevreci bir ulaştırma türü olma özelliğini daha da pekiştirmek için başlattığımız elektrikli ve sinyalli hat hamlemiz devam ediyor. 12 bin kilometrenin üzerindeki demiryollarımızda sinyalli hat uzunluğunu son dokuz yılda 5 bin 746 kilometreye ulaştırdık. Demiryollarımızda sinyalizasyon sistemiyle günde 746, TTM dediğimiz tren teşkil memuruyla 493 adet tren hizmet veriyor, olmazsa olmaz değil.”
TREN BENİ, BEN TRENİ SEVERİM
Eski TCDD Genel Müdürü ve AK Parti Erzincan vekili Süleyman Karaman da TBMM’de söz aldı. Sık sık muhalefetin sözünü kestiği Karaman, “Tren beni sever ben de treni. Ankara-Sincan arası YHT hattı değil, konvansiyonel. Ne oldu, onu bilmiyoruz, savcılar inceliyor. Her zaman birinci hattan giden tren ikinci hattan gitmiş” dedi.
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