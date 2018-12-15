Sinyalizasyon sistemi olmazsa olmaz değil
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, tren faciasının, ‘hatta sinyalizasyon sistemi olmadığı için meydana geldiği’ iddiasına ilişkin, “Sinyalizasyon sistemi, demir yolu işletmeciliği için olmazsa olmaz bir sistem değil” dedi.
Bakan Turhan, kazada ölen Prof. Dr. Berahitdin Albayrak için Kocatepe Camisi’nde düzenlenen törene katıldı. Tören sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Turhan, şunları söyledi:
ADLİ TAHKİKAT SÜRÜYOR
“Kaza ile ilgili olarak gerekli adli ve idari inceleme, tahkikat başlamış ve devam etmektedir. (Sinyalizasyon sisteminin olmadığı ile ilgili iddialar) Sinyalizasyon demiryollarımızda son birkaç yıldır tesis etmeye başladığımız bir sistemdir. Demiryolu işletmeciliği için olmazsa olmaz bir sistem değil. Bu ilave güvenlik için, işçiliği azaltmak için, otomasyona geçmek için demiryollarımıza tesis ettiğimiz bir sistemdir. Bu sistemin olmamasından dolayı ‘Demiryollarında işletme yapılamaz’ diye bir şey yok. Bunu bilgilerinize sunuyorum. Kamuoyunu bu konuda kazadan sonra ‘Sinyalizasyon olmadığı için bu kaza oldu’ gibi değerlendirmeler yapanlar doğru değerlendirme yapmıyor. (Bu trenlerde var mıydı) Doğru bir soru değil. Sinyalizasyon sistemleri demiryolu hatlarında bulunan bir sistem.”
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