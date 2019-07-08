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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.07.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

Sintine nedir? Sintine atığı ne demek?

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Sintine nedir? Sintine atığı ne demek?

Sintine atığı, belirli dönemlerde çevre sorunları ile gündeme gelen hususlar arasında yer almaktadır. Gemilerin bıraktığı atık olarak bilinen sintine, denizlerde ve kıyılarda kirliliğe neden olabilmektedir. Peki, sintine nedir ve sintine atığı neyi ifade etmektedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Sintine, gemi teknesi ve ambarlarının alt yuvarlak kısmına; tekne dibinin bordaya döndüğü yerde gemi içinde veya ambarda oluşan çukurluğa denilmektedir. Sintine sistemleri, gemi bünyesindeki sintine devrelerinde ve kuyularında toplanan atık suyun zararsız hâle getirildikten sonra tekne dışına veya pis su tanklarına veren sistemlerdir.

Sintine atığı, gemilerin makine ve yardımcı makine alt tankları, koferdamlar, ambarlar veya benzer bölümlerinde oluşan sızıntı su ve yağlı atık suların biriktiği bölümlerinden gelmektedir. 

SİNTİNE SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?

Geminin makine dairesi, kazan dairesi, ambarlar, şaft yolu gibi muhtelif bölmelerinde biriken faydasız kirli suların bordodan dışarı basılması (discharge) sintine pompası ile bu devreden yapılır. Bu devrenin boruları galvanizli çelik borulardan yapılır.

Klas kaidelerine göre 100 BG'den küçük güçteki makine tesisli gemilerde en az bir adet sintine pompası, bu güçten daha fazla olan gemilerde ise iki adet sintine pompası bulundurulması gerekir.

Her bölmenin sintine suyunun alıcı borusu, makine veya kazan dairelerinde bulunan sandık valflarına bağlıdır. Sandık valfe bağlantılı sintine pompası aracı ile gerekli görülen bölmenin suyu bordodan discharge edilir. Sintinedeki çamurlar, pompalar vasıtası ile
emilirken pompaya gelmeden çamur sandıklara alınır.

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