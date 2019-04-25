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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Esra AKSU/TÜRKELİ (Sinop) (DHA)
25.04.2019 - 17:37, Son Güncelleme:

Sinop'taki ev yangınında kayıp 2 kişinin sırrını DNA testi çözecek

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Sinop'taki ev yangınında kayıp 2 kişinin sırrını DNA testi çözecek

Sinop'un Türkeli ilçesinde pazartesi günü tek katlı ahşap evde çıkan ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen yangında cesetleri bulunamadığı ifade edilen Nurten (28) ve oğlu Ramazan Özkaya (4) için yanan evin enkazında başlatılan arama çalışmaları tamamlandı. Kayıp anne ve oğluna ait olabileceği düşünülen ve Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilen bulgulara, DNA testi yapılacak.

Türkeli ilçesi Yazıcı köyünde Erdal Özkaya'ya ait tek katlı ahşap evde, pazartesi günü saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Altında ahır bulunan evden yükselen alevleri gören köylüler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine köye, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Türkeli Belediyesi'nin müdahale ettiği ev tamamen yandı. Yangın sırasında Nurten ve oğlu Ramazan Özkaya ile eşinin anneannesi Hanife Özcan'ın (105) evde bulunduğu belirtildi. Soğutma çalışmalarının ardından enkazda inceleme yapan ekipler, insan kemikleri buldu.

'BİZ YANIYORUZ, KURTARIN'

Ahırdaki 5 hayvanın da telef olduğu yangın sırasında Nurten Özkaya'nın alevlerin sardığı evden çıkamayacaklarını anlayınca yakınlarını telefonla arayarak, "Biz yanıyoruz, kurtarın" dediği ortaya çıktı. Ancak yardıma koşan ailenin yakınlarının ve köylülerin alevlere müdahale edemediği belirlendi.

ANNE VE OĞLU TESPİT EDİLEMEDİ

Evin enkazında bulunan yanmış kemiklerin Hanife Özcan'a ait olduğu, Nurten Özkaya ve oğlu Ramazan'ın cesetlerinin ise bulunamadığı iddia edildi. Kayıp olduğu ileri sürülen anne ve oğlunun yangında evde olup olmadığını araştıran jandarma ekipleri, komşuların ifadelerine başvurdu. Komşularının yangından kısa bir süre önce Nurten Özcan'ın kendilerine çay içmeye geldiğini belirterek ayrıldıktan sonra evine geçtiği yönünde ifade verdiği bildirildi.

DNA TESTİ YAPILACAK

Yangında cesetleri bulunamadığı belirtilen Nurten ve oğlu Ramazan Özkaya için yanan evin enkazında başlatılan arama çalışmaları tamamlandı. Kayıp anne ve oğluna ait olabileceği düşünülen ve Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilen bulgular, DNA testine tabi tutulacak. Adli tıp raporu sonrası kayıp anne ve oğlunun durumu ortaya çıkacak.

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