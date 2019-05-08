Sinop’ta iftara ne kadar kaldı? 8 Mayıs tarihli iftar saatleri
Oruç ibadetinin üçüncü gününde olan Sinoplu vatandaşlar, iftar için geri sayımını sürdürüyor. Hem oruç ibadetini hakkıyla yerine getirmek isteyen hem de iftar hazırlıklarına başlamak isteyen Sinoplular, ezan saatini Diyanet’in 2019 imsakiye tablosundan inceliyor. Peki, Sinop’ta iftara ne kadar kaldı? Aşağıdaki imsakiye tablosundan Sinop’un hem sahur hem de iftar saatini görüntüleyebilirsiniz.
Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Sinop’ta ikamet eden vatandaşlar, bugün 2019 Ramazan ayının üçüncü iftarını yapacak. Gece yarısı sahur sofrasına oturan Sinoplular şimdi iftara ne kadar süre kaldığını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı imsakiye takvimi ile 29 günlük sahur ve iftar saatleri duyuruldu. Peki, Sinop’ta iftara ne kadar kaldı? Ramazan sayfamızda bulunan sayaçtan Sinop'ta iftar için kaç saat kaldığını, ayrıca diğer illerin iftar saatini görüntüleyebilirsiniz
SİNOP RAMAZAN İMSAKİYESİ 2019
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|3
|08.05.2019
|03:35
|19:52
|21:29
|4
|09.05.2019
|03:33
|19:53
|21:31
|5
|10.05.2019
|03:32
|19:54
|21:32
|6
|11.05.2019
|03:30
|19:55
|21:34
|7
|12.05.2019
|03:28
|19:56
|21:36
|8
|13.05.2019
|03:26
|19:57
|21:37
|9
|14.05.2019
|03:25
|19:58
|21:39
|10
|15.05.2019
|03:23
|19:59
|21:40
|11
|16.05.2019
|03:21
|20:00
|21:42
|12
|17.05.2019
|03:20
|20:01
|21:44
|13
|18.05.2019
|03:18
|20:02
|21:45
|14
|19.05.2019
|03:17
|20:03
|21:47
|15
|20.05.2019
|03:15
|20:04
|21:48
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