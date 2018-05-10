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    Sinop, Amasya, Tokat ilk sahur ve iftar saat kaçta? 2018 imsakiye bilgileri

    Hürriyet Haber
    10.05.2018 - 16:58 | Son Güncelleme:

    Sinop, Amasya , Tokat’da ikamet eden vatandaşlar, 2018’in ilk sahur ve iftar saatini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye’nin yedi bölgesine ait imsakiye bilgilerini günler öncesinden duyurdu. Peki Sinop, Amasya, Tokat ilk sahur ve iftar saat kaçta? İşte Ramazan ayının başlangıcı ile ilgili detaylar ve il il imsakiye bilgileri!

    Her yıl tarih olarak biraz daha geriye giden Ramazan ayı, bu sene 15 Mayıs akşamı kılınacak teravih namazı ile başlayacak. Müslümanlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'ı bağlayan gece ilk sahurlarını yapacak ve 16 Mayıs'ta akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacak.

    Tüm yurt gibi Ramazan ayını Sinop, Amasya, Tokat’ta geçirecek olan vatandaşlar da 2018’in ilk sahur ve iftar vakitlerini merak ediyorlar. Sahur ve iftar saatleri illere göre farklılık gösteriyor. Erken iftar yapılacak iller arasında Hakkari, Van, Iğdır, Şırnak ve Ağrı; en geç iftar yapacak iller arasında ise Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ ve Balıkesir var. Peki Sinop, Amasya, Tokat’ta iftar kaçta açılacak? İşte il il sahur ve iftar saatleri!

    SİNOP İMSAKİYE BİLGİLERİ

    Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nin orta kesiminde bulunan Sinop ‘ta ilk sahur 03:21’de, iftar ise 20:00’de yapılacak.

    Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    16 Mayıs 2018 Çarşamba03:2105:1112:4216:3820:0021:42
    17 Mayıs 2018 Perşembe03:1905:1012:4216:3820:0121:44
    18 Mayıs 2018 Cuma03:1805:0912:4216:3820:0221:46
    19 Mayıs 2018 Cumartesi03:1605:0812:4216:3920:0321:47
    20 Mayıs 2018 Pazar03:1505:0812:4216:3920:0421:49
    21 Mayıs 2018 Pazartesi03:1305:0712:4216:3920:0521:50
    22 Mayıs 2018 Salı03:1205:0612:4216:4020:0621:52
    23 Mayıs 2018 Çarşamba03:1005:0512:4216:4020:0721:53
    24 Mayıs 2018 Perşembe03:0905:0412:4216:4020:0821:55
    25 Mayıs 2018 Cuma03:0805:0412:4216:4120:0921:56
    26 Mayıs 2018 Cumartesi03:0605:0312:4216:4120:1021:58
    27 Mayıs 2018 Pazar03:0505:0212:4316:4120:1121:59
    28 Mayıs 2018 Pazartesi03:0405:0212:4316:4220:1222:00
    29 Mayıs 2018 Salı03:0305:0112:4316:4220:1222:02
    30 Mayıs 2018 Çarşamba03:0205:0012:4316:4220:1322:03
    31 Mayıs 2018 Perşembe03:0105:0012:4316:4220:1422:04
    1 Haziran 2018 Cuma03:0004:5912:4316:4320:1522:06
    2 Haziran 2018 Cumartesi02:5904:5912:4316:4320:1622:07
    3 Haziran 2018 Pazar02:5804:5912:4416:4320:1622:08
    4 Haziran 2018 Pazartesi02:5704:5812:4416:4420:1722:09
    5 Haziran 2018 Salı02:5604:5812:4416:4420:1822:10
    6 Haziran 2018 Çarşamba02:5504:5712:4416:4420:1922:11
    7 Haziran 2018 Perşembe02:5404:5712:4416:4520:1922:12
    8 Haziran 2018 Cuma02:5404:5712:4416:4520:2022:13
    9 Haziran 2018 Cumartesi02:5304:5712:4516:4520:2022:14
    10 Haziran 2018 Pazar02:5304:5712:4516:4520:2122:15
    11 Haziran 2018 Pazartesi02:5204:5612:4516:4620:2222:16
    12 Haziran 2018 Salı02:5204:5612:4516:4620:2222:17
    13 Haziran 2018 Çarşamba02:5104:5612:4516:4620:2322:17
    14 Haziran 2018 Perşembe02:5104:5612:4616:4620:2322:18

    AMASYA 2018 İMSAKİYESİ

    Anadolu'nun eski yerleşim alanlarından biri olan bir diğer Karadeniz ilçesi Amasya'da ilk sahur 03:26’da, iftar ise 19:54’te yapılacak.

    Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    16 Mayıs 2018 Çarşamba03:2605:1212:3916:3319:5421:32
    17 Mayıs 2018 Perşembe03:2505:1112:3916:3319:5521:34
    18 Mayıs 2018 Cuma03:2405:1012:3916:3319:5621:35
    19 Mayıs 2018 Cumartesi03:2205:1012:3916:3419:5721:36
    20 Mayıs 2018 Pazar03:2105:0912:3916:3419:5821:38
    21 Mayıs 2018 Pazartesi03:1905:0812:3916:3419:5921:39
    22 Mayıs 2018 Salı03:1805:0712:3916:3520:0021:41
    23 Mayıs 2018 Çarşamba03:1705:0612:3916:3520:0021:42
    24 Mayıs 2018 Perşembe03:1605:0612:4016:3520:0121:43
    25 Mayıs 2018 Cuma03:1405:0512:4016:3520:0221:45
    26 Mayıs 2018 Cumartesi03:1305:0412:4016:3620:0321:46
    27 Mayıs 2018 Pazar03:1205:0412:4016:3620:0421:47
    28 Mayıs 2018 Pazartesi03:1105:0312:4016:3620:0521:49
    29 Mayıs 2018 Salı03:1005:0312:4016:3720:0621:50
    30 Mayıs 2018 Çarşamba03:0905:0212:4016:3720:0621:51
    31 Mayıs 2018 Perşembe03:0805:0212:4016:3720:0721:52
    1 Haziran 2018 Cuma03:0705:0112:4016:3720:0821:53
    2 Haziran 2018 Cumartesi03:0605:0112:4116:3820:0921:54
    3 Haziran 2018 Pazar03:0505:0012:4116:3820:0921:56
    4 Haziran 2018 Pazartesi03:0505:0012:4116:3820:1021:57
    5 Haziran 2018 Salı03:0405:0012:4116:3820:1121:58
    6 Haziran 2018 Çarşamba03:0304:5912:4116:3920:1121:59
    7 Haziran 2018 Perşembe03:0304:5912:4116:3920:1222:00
    8 Haziran 2018 Cuma03:0204:5912:4216:3920:1322:00
    9 Haziran 2018 Cumartesi03:0104:5912:4216:4020:1322:01
    10 Haziran 2018 Pazar03:0104:5812:4216:4020:1422:02
    11 Haziran 2018 Pazartesi03:0104:5812:4216:4020:1422:03
    12 Haziran 2018 Salı03:0004:5812:4216:4020:1522:04
    13 Haziran 2018 Çarşamba03:0004:5812:4316:4120:1522:04
    14 Haziran 2018 Perşembe03:0004:5812:4316:4120:1622:05

    TOKAT 2018 İMSAKİYE BİLGİLERİ

    Karadeniz'in bir diğer ilçesi Tokat'da ilk sahur 03:25’de, iftar ise 19:50’de yapılacak. Sinop, Amasya, Tokat dışındaki diğer illerin 2018 imsakiye bilgilerini de sayfanın sonundaki linke tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

    Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    16 Mayıs 2018 Çarşamba03:2505:1012:3616:2919:5021:27
    17 Mayıs 2018 Perşembe03:2405:0912:3616:3019:5121:29
    18 Mayıs 2018 Cuma03:2305:0812:3616:3019:5221:30
    19 Mayıs 2018 Cumartesi03:2105:0812:3616:3019:5321:32
    20 Mayıs 2018 Pazar03:2005:0712:3616:3119:5421:33
    21 Mayıs 2018 Pazartesi03:1905:0612:3616:3119:5521:34
    22 Mayıs 2018 Salı03:1705:0512:3616:3119:5621:36
    23 Mayıs 2018 Çarşamba03:1605:0412:3716:3119:5721:37
    24 Mayıs 2018 Perşembe03:1505:0412:3716:3219:5721:38
    25 Mayıs 2018 Cuma03:1405:0312:3716:3219:5821:40
    26 Mayıs 2018 Cumartesi03:1305:0212:3716:3219:5921:41
    27 Mayıs 2018 Pazar03:1105:0212:3716:3220:0021:42
    28 Mayıs 2018 Pazartesi03:1005:0112:3716:3320:0121:44
    29 Mayıs 2018 Salı03:0905:0112:3716:3320:0221:45
    30 Mayıs 2018 Çarşamba03:0805:0012:3716:3320:0221:46
    31 Mayıs 2018 Perşembe03:0705:0012:3716:3420:0321:47
    1 Haziran 2018 Cuma03:0604:5912:3816:3420:0421:48
    2 Haziran 2018 Cumartesi03:0604:5912:3816:3420:0521:49
    3 Haziran 2018 Pazar03:0504:5812:3816:3420:0521:50
    4 Haziran 2018 Pazartesi03:0404:5812:3816:3520:0621:51
    5 Haziran 2018 Salı03:0304:5812:3816:3520:0721:52
    6 Haziran 2018 Çarşamba03:0304:5812:3816:3520:0721:53
    7 Haziran 2018 Perşembe03:0204:5712:3916:3520:0821:54
    8 Haziran 2018 Cuma03:0204:5712:3916:3620:0921:55
    9 Haziran 2018 Cumartesi03:0104:5712:3916:3620:0921:56
    10 Haziran 2018 Pazar03:0104:5712:3916:3620:1021:57
    11 Haziran 2018 Pazartesi03:0004:5712:3916:3620:1021:58
    12 Haziran 2018 Salı03:0004:5612:4016:3720:1121:58
    13 Haziran 2018 Çarşamba03:0004:5612:4016:3720:1121:59
    14 Haziran 2018 Perşembe02:5904:5612:4016:3720:1222:00


    TÜM İLLERİN SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 

     

    Etiketler: tokat sahur , amasya sahur , sinop sahur , gündem
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