Sinop, Amasya, Tokat ilk sahur ve iftar saat kaçta? 2018 imsakiye bilgileri

Her yıl tarih olarak biraz daha geriye giden Ramazan ayı, bu sene 15 Mayıs akşamı kılınacak teravih namazı ile başlayacak. Müslümanlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'ı bağlayan gece ilk sahurlarını yapacak ve 16 Mayıs'ta akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacak.
Tüm yurt gibi Ramazan ayını Sinop, Amasya, Tokat’ta geçirecek olan vatandaşlar da 2018’in ilk sahur ve iftar vakitlerini merak ediyorlar. Sahur ve iftar saatleri illere göre farklılık gösteriyor. Erken iftar yapılacak iller arasında Hakkari, Van, Iğdır, Şırnak ve Ağrı; en geç iftar yapacak iller arasında ise Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ ve Balıkesir var. Peki Sinop, Amasya, Tokat’ta iftar kaçta açılacak? İşte il il sahur ve iftar saatleri!
SİNOP İMSAKİYE BİLGİLERİ
Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nin orta kesiminde bulunan Sinop ‘ta ilk sahur 03:21’de, iftar ise 20:00’de yapılacak.
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:21
|05:11
|12:42
|16:38
|20:00
|21:42
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|03:19
|05:10
|12:42
|16:38
|20:01
|21:44
|18 Mayıs 2018 Cuma
|03:18
|05:09
|12:42
|16:38
|20:02
|21:46
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:16
|05:08
|12:42
|16:39
|20:03
|21:47
|20 Mayıs 2018 Pazar
|03:15
|05:08
|12:42
|16:39
|20:04
|21:49
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:13
|05:07
|12:42
|16:39
|20:05
|21:50
|22 Mayıs 2018 Salı
|03:12
|05:06
|12:42
|16:40
|20:06
|21:52
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:10
|05:05
|12:42
|16:40
|20:07
|21:53
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|03:09
|05:04
|12:42
|16:40
|20:08
|21:55
|25 Mayıs 2018 Cuma
|03:08
|05:04
|12:42
|16:41
|20:09
|21:56
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:06
|05:03
|12:42
|16:41
|20:10
|21:58
|27 Mayıs 2018 Pazar
|03:05
|05:02
|12:43
|16:41
|20:11
|21:59
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:04
|05:02
|12:43
|16:42
|20:12
|22:00
|29 Mayıs 2018 Salı
|03:03
|05:01
|12:43
|16:42
|20:12
|22:02
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:02
|05:00
|12:43
|16:42
|20:13
|22:03
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|03:01
|05:00
|12:43
|16:42
|20:14
|22:04
|1 Haziran 2018 Cuma
|03:00
|04:59
|12:43
|16:43
|20:15
|22:06
|2 Haziran 2018 Cumartesi
|02:59
|04:59
|12:43
|16:43
|20:16
|22:07
|3 Haziran 2018 Pazar
|02:58
|04:59
|12:44
|16:43
|20:16
|22:08
|4 Haziran 2018 Pazartesi
|02:57
|04:58
|12:44
|16:44
|20:17
|22:09
|5 Haziran 2018 Salı
|02:56
|04:58
|12:44
|16:44
|20:18
|22:10
|6 Haziran 2018 Çarşamba
|02:55
|04:57
|12:44
|16:44
|20:19
|22:11
|7 Haziran 2018 Perşembe
|02:54
|04:57
|12:44
|16:45
|20:19
|22:12
|8 Haziran 2018 Cuma
|02:54
|04:57
|12:44
|16:45
|20:20
|22:13
|9 Haziran 2018 Cumartesi
|02:53
|04:57
|12:45
|16:45
|20:20
|22:14
|10 Haziran 2018 Pazar
|02:53
|04:57
|12:45
|16:45
|20:21
|22:15
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|02:52
|04:56
|12:45
|16:46
|20:22
|22:16
|12 Haziran 2018 Salı
|02:52
|04:56
|12:45
|16:46
|20:22
|22:17
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|02:51
|04:56
|12:45
|16:46
|20:23
|22:17
|14 Haziran 2018 Perşembe
|02:51
|04:56
|12:46
|16:46
|20:23
|22:18
AMASYA 2018 İMSAKİYESİ
Anadolu'nun eski yerleşim alanlarından biri olan bir diğer Karadeniz ilçesi Amasya'da ilk sahur 03:26’da, iftar ise 19:54’te yapılacak.
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:26
|05:12
|12:39
|16:33
|19:54
|21:32
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|03:25
|05:11
|12:39
|16:33
|19:55
|21:34
|18 Mayıs 2018 Cuma
|03:24
|05:10
|12:39
|16:33
|19:56
|21:35
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:22
|05:10
|12:39
|16:34
|19:57
|21:36
|20 Mayıs 2018 Pazar
|03:21
|05:09
|12:39
|16:34
|19:58
|21:38
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:19
|05:08
|12:39
|16:34
|19:59
|21:39
|22 Mayıs 2018 Salı
|03:18
|05:07
|12:39
|16:35
|20:00
|21:41
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:17
|05:06
|12:39
|16:35
|20:00
|21:42
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|03:16
|05:06
|12:40
|16:35
|20:01
|21:43
|25 Mayıs 2018 Cuma
|03:14
|05:05
|12:40
|16:35
|20:02
|21:45
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:13
|05:04
|12:40
|16:36
|20:03
|21:46
|27 Mayıs 2018 Pazar
|03:12
|05:04
|12:40
|16:36
|20:04
|21:47
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:11
|05:03
|12:40
|16:36
|20:05
|21:49
|29 Mayıs 2018 Salı
|03:10
|05:03
|12:40
|16:37
|20:06
|21:50
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:09
|05:02
|12:40
|16:37
|20:06
|21:51
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|03:08
|05:02
|12:40
|16:37
|20:07
|21:52
|1 Haziran 2018 Cuma
|03:07
|05:01
|12:40
|16:37
|20:08
|21:53
|2 Haziran 2018 Cumartesi
|03:06
|05:01
|12:41
|16:38
|20:09
|21:54
|3 Haziran 2018 Pazar
|03:05
|05:00
|12:41
|16:38
|20:09
|21:56
|4 Haziran 2018 Pazartesi
|03:05
|05:00
|12:41
|16:38
|20:10
|21:57
|5 Haziran 2018 Salı
|03:04
|05:00
|12:41
|16:38
|20:11
|21:58
|6 Haziran 2018 Çarşamba
|03:03
|04:59
|12:41
|16:39
|20:11
|21:59
|7 Haziran 2018 Perşembe
|03:03
|04:59
|12:41
|16:39
|20:12
|22:00
|8 Haziran 2018 Cuma
|03:02
|04:59
|12:42
|16:39
|20:13
|22:00
|9 Haziran 2018 Cumartesi
|03:01
|04:59
|12:42
|16:40
|20:13
|22:01
|10 Haziran 2018 Pazar
|03:01
|04:58
|12:42
|16:40
|20:14
|22:02
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|03:01
|04:58
|12:42
|16:40
|20:14
|22:03
|12 Haziran 2018 Salı
|03:00
|04:58
|12:42
|16:40
|20:15
|22:04
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|03:00
|04:58
|12:43
|16:41
|20:15
|22:04
|14 Haziran 2018 Perşembe
|03:00
|04:58
|12:43
|16:41
|20:16
|22:05
TOKAT 2018 İMSAKİYE BİLGİLERİ
Karadeniz'in bir diğer ilçesi Tokat'da ilk sahur 03:25’de, iftar ise 19:50’de yapılacak. Sinop, Amasya, Tokat dışındaki diğer illerin 2018 imsakiye bilgilerini de sayfanın sonundaki linke tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:25
|05:10
|12:36
|16:29
|19:50
|21:27
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|03:24
|05:09
|12:36
|16:30
|19:51
|21:29
|18 Mayıs 2018 Cuma
|03:23
|05:08
|12:36
|16:30
|19:52
|21:30
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:21
|05:08
|12:36
|16:30
|19:53
|21:32
|20 Mayıs 2018 Pazar
|03:20
|05:07
|12:36
|16:31
|19:54
|21:33
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:19
|05:06
|12:36
|16:31
|19:55
|21:34
|22 Mayıs 2018 Salı
|03:17
|05:05
|12:36
|16:31
|19:56
|21:36
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:16
|05:04
|12:37
|16:31
|19:57
|21:37
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|03:15
|05:04
|12:37
|16:32
|19:57
|21:38
|25 Mayıs 2018 Cuma
|03:14
|05:03
|12:37
|16:32
|19:58
|21:40
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:13
|05:02
|12:37
|16:32
|19:59
|21:41
|27 Mayıs 2018 Pazar
|03:11
|05:02
|12:37
|16:32
|20:00
|21:42
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:10
|05:01
|12:37
|16:33
|20:01
|21:44
|29 Mayıs 2018 Salı
|03:09
|05:01
|12:37
|16:33
|20:02
|21:45
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:08
|05:00
|12:37
|16:33
|20:02
|21:46
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|03:07
|05:00
|12:37
|16:34
|20:03
|21:47
|1 Haziran 2018 Cuma
|03:06
|04:59
|12:38
|16:34
|20:04
|21:48
|2 Haziran 2018 Cumartesi
|03:06
|04:59
|12:38
|16:34
|20:05
|21:49
|3 Haziran 2018 Pazar
|03:05
|04:58
|12:38
|16:34
|20:05
|21:50
|4 Haziran 2018 Pazartesi
|03:04
|04:58
|12:38
|16:35
|20:06
|21:51
|5 Haziran 2018 Salı
|03:03
|04:58
|12:38
|16:35
|20:07
|21:52
|6 Haziran 2018 Çarşamba
|03:03
|04:58
|12:38
|16:35
|20:07
|21:53
|7 Haziran 2018 Perşembe
|03:02
|04:57
|12:39
|16:35
|20:08
|21:54
|8 Haziran 2018 Cuma
|03:02
|04:57
|12:39
|16:36
|20:09
|21:55
|9 Haziran 2018 Cumartesi
|03:01
|04:57
|12:39
|16:36
|20:09
|21:56
|10 Haziran 2018 Pazar
|03:01
|04:57
|12:39
|16:36
|20:10
|21:57
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|03:00
|04:57
|12:39
|16:36
|20:10
|21:58
|12 Haziran 2018 Salı
|03:00
|04:56
|12:40
|16:37
|20:11
|21:58
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|03:00
|04:56
|12:40
|16:37
|20:11
|21:59
|14 Haziran 2018 Perşembe
|02:59
|04:56
|12:40
|16:37
|20:12
|22:00