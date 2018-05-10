Sinop, Amasya, Tokat ilk sahur ve iftar saat kaçta? 2018 imsakiye bilgileri

Her yıl tarih olarak biraz daha geriye giden Ramazan ayı, bu sene 15 Mayıs akşamı kılınacak teravih namazı ile başlayacak. Müslümanlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'ı bağlayan gece ilk sahurlarını yapacak ve 16 Mayıs'ta akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacak.



Tüm yurt gibi Ramazan ayını Sinop, Amasya, Tokat’ta geçirecek olan vatandaşlar da 2018’in ilk sahur ve iftar vakitlerini merak ediyorlar. Sahur ve iftar saatleri illere göre farklılık gösteriyor. Erken iftar yapılacak iller arasında Hakkari, Van, Iğdır, Şırnak ve Ağrı; en geç iftar yapacak iller arasında ise Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ ve Balıkesir var. Peki Sinop, Amasya, Tokat’ta iftar kaçta açılacak? İşte il il sahur ve iftar saatleri!

SİNOP İMSAKİYE BİLGİLERİ



Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nin orta kesiminde bulunan Sinop ‘ta ilk sahur 03:21’de, iftar ise 20:00’de yapılacak.

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:21 05:11 12:42 16:38 20:00 21:42 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:19 05:10 12:42 16:38 20:01 21:44 18 Mayıs 2018 Cuma 03:18 05:09 12:42 16:38 20:02 21:46 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:16 05:08 12:42 16:39 20:03 21:47 20 Mayıs 2018 Pazar 03:15 05:08 12:42 16:39 20:04 21:49 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:13 05:07 12:42 16:39 20:05 21:50 22 Mayıs 2018 Salı 03:12 05:06 12:42 16:40 20:06 21:52 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:10 05:05 12:42 16:40 20:07 21:53 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:09 05:04 12:42 16:40 20:08 21:55 25 Mayıs 2018 Cuma 03:08 05:04 12:42 16:41 20:09 21:56 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:06 05:03 12:42 16:41 20:10 21:58 27 Mayıs 2018 Pazar 03:05 05:02 12:43 16:41 20:11 21:59 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:04 05:02 12:43 16:42 20:12 22:00 29 Mayıs 2018 Salı 03:03 05:01 12:43 16:42 20:12 22:02 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:02 05:00 12:43 16:42 20:13 22:03 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:01 05:00 12:43 16:42 20:14 22:04 1 Haziran 2018 Cuma 03:00 04:59 12:43 16:43 20:15 22:06 2 Haziran 2018 Cumartesi 02:59 04:59 12:43 16:43 20:16 22:07 3 Haziran 2018 Pazar 02:58 04:59 12:44 16:43 20:16 22:08 4 Haziran 2018 Pazartesi 02:57 04:58 12:44 16:44 20:17 22:09 5 Haziran 2018 Salı 02:56 04:58 12:44 16:44 20:18 22:10 6 Haziran 2018 Çarşamba 02:55 04:57 12:44 16:44 20:19 22:11 7 Haziran 2018 Perşembe 02:54 04:57 12:44 16:45 20:19 22:12 8 Haziran 2018 Cuma 02:54 04:57 12:44 16:45 20:20 22:13 9 Haziran 2018 Cumartesi 02:53 04:57 12:45 16:45 20:20 22:14 10 Haziran 2018 Pazar 02:53 04:57 12:45 16:45 20:21 22:15 11 Haziran 2018 Pazartesi 02:52 04:56 12:45 16:46 20:22 22:16 12 Haziran 2018 Salı 02:52 04:56 12:45 16:46 20:22 22:17 13 Haziran 2018 Çarşamba 02:51 04:56 12:45 16:46 20:23 22:17 14 Haziran 2018 Perşembe 02:51 04:56 12:46 16:46 20:23 22:18

AMASYA 2018 İMSAKİYESİ

Anadolu'nun eski yerleşim alanlarından biri olan bir diğer Karadeniz ilçesi Amasya'da ilk sahur 03:26’da, iftar ise 19:54’te yapılacak.

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:26 05:12 12:39 16:33 19:54 21:32 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:25 05:11 12:39 16:33 19:55 21:34 18 Mayıs 2018 Cuma 03:24 05:10 12:39 16:33 19:56 21:35 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:22 05:10 12:39 16:34 19:57 21:36 20 Mayıs 2018 Pazar 03:21 05:09 12:39 16:34 19:58 21:38 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:19 05:08 12:39 16:34 19:59 21:39 22 Mayıs 2018 Salı 03:18 05:07 12:39 16:35 20:00 21:41 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:17 05:06 12:39 16:35 20:00 21:42 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:16 05:06 12:40 16:35 20:01 21:43 25 Mayıs 2018 Cuma 03:14 05:05 12:40 16:35 20:02 21:45 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:13 05:04 12:40 16:36 20:03 21:46 27 Mayıs 2018 Pazar 03:12 05:04 12:40 16:36 20:04 21:47 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:11 05:03 12:40 16:36 20:05 21:49 29 Mayıs 2018 Salı 03:10 05:03 12:40 16:37 20:06 21:50 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:09 05:02 12:40 16:37 20:06 21:51 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:08 05:02 12:40 16:37 20:07 21:52 1 Haziran 2018 Cuma 03:07 05:01 12:40 16:37 20:08 21:53 2 Haziran 2018 Cumartesi 03:06 05:01 12:41 16:38 20:09 21:54 3 Haziran 2018 Pazar 03:05 05:00 12:41 16:38 20:09 21:56 4 Haziran 2018 Pazartesi 03:05 05:00 12:41 16:38 20:10 21:57 5 Haziran 2018 Salı 03:04 05:00 12:41 16:38 20:11 21:58 6 Haziran 2018 Çarşamba 03:03 04:59 12:41 16:39 20:11 21:59 7 Haziran 2018 Perşembe 03:03 04:59 12:41 16:39 20:12 22:00 8 Haziran 2018 Cuma 03:02 04:59 12:42 16:39 20:13 22:00 9 Haziran 2018 Cumartesi 03:01 04:59 12:42 16:40 20:13 22:01 10 Haziran 2018 Pazar 03:01 04:58 12:42 16:40 20:14 22:02 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:01 04:58 12:42 16:40 20:14 22:03 12 Haziran 2018 Salı 03:00 04:58 12:42 16:40 20:15 22:04 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:00 04:58 12:43 16:41 20:15 22:04 14 Haziran 2018 Perşembe 03:00 04:58 12:43 16:41 20:16 22:05

TOKAT 2018 İMSAKİYE BİLGİLERİ

Karadeniz'in bir diğer ilçesi Tokat'da ilk sahur 03:25’de, iftar ise 19:50’de yapılacak. Sinop, Amasya, Tokat dışındaki diğer illerin 2018 imsakiye bilgilerini de sayfanın sonundaki linke tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.