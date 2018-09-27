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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Nuray BABACAN / ANKARA
27.09.2018 - 21:47, Son Güncelleme:

Sınırlı ittifak

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Sınırlı ittifak

AK Parti ile MHP arasında gündem oluşturan yerel seçim ittifakı ile ilgili birden fazla formül tartışılıyor.

AK Parti kurmaylarına göre, iki parti ‘lokal ve sınırlı ittifak’ yapacak. Siyasi kulislerdeki iddialara göre ise yerel ittifak, ‘bir parti adayının diğer parti tarafından desteklenmesi, belediye meclis üyeliği paylaşımı, her iki partinin de aday göstermesine karşın, kazanma olasılığı olan adaya yönelme veya AK Parti listelerinden MHP kökenli bir adayın gösterilmesi’ gibi formüller üzerinden tartışılacak. Ancak, şartlara göre bunlardan hangisinin tercih edileceğine parti yönetimleri karar verecek. AK Parti yöneticilerinin sık sık dile getirdiği, ‘tüm il ve ilçelerde aday gösterme’ kararlılığı nedeniyle, bir partinin diğeri lehine feragat etmesi ve aday göstermemesi söz konusu olmayacak. İttifakın, hangi partinin güçlü olduğuna bağlı olarak, seçmene bırakılmasını isteyenler de bulunuyor.

METİNDEN ÇIKARILMIŞTI

Yerel seçimlerde ittifak, bir önceki dönem çıkarılan seçim ittifakı yasasında da gündem oluşturmuştu. Hazırlanan taslak metne, yerel seçim ittifakı da konulmuş, ‘yerel seçimlerde bir partinin, bir diğerinin adayını destekleyebileceği’ hükmü konulmuştu. Bu düzenleme son dakikada metinden çıkarıldı. Bu düzenlemeye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın karşı çıktığı ve parti tabanının motivasyonunun olumsuz etkileneceğini gerekçe gösterdiği ifade edilmişti.
Son bir yıl içerisinde, ‘zorunlu olarak yapılan ara seçimlerde’ AK Parti ile MHP’nin 16 belediye başkanının yeniden seçilmesinde birbirlerine destek verdiği biliniyor. Edinilen bilgiye göre, 2017 başından itibaren belediyelerde örtülü ittifak yaşandı. Bu işbirliği Osmaniye’nin Cevdetiye beldesinde yapılan seçimden bu yana 16 kez gerçekleşti. Düzce, Adana Ceyhun, Ankara ve İstanbul’un ilçelerindeki seçimlerde AK Parti, MHP’deki bölünmüşlük nedeniyle belediye meclisinde eksik oyları tamamladı.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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