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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
06.04.2019 - 19:14, Son Güncelleme:

'Sınırların Ötesine Geç' kısa film yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

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'Sınırların Ötesine Geç' kısa film yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği 'Sınırların Ötesine Geç' kısa film yarışmasının ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törene NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayla Kerimoğlu katıldı.

"ÖN YARGI BİRBİRİNİ ANLAMANIN VE İLETİŞİMİN BİTTİĞİ YERDİR"

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, törende yaptığı konuşmada, "Ön yargı birbirini anlamanın ve iletişimin bittiği yerdir. Bugün hepimiz siber ağlarla daha da küçülen bir dünyada yaşıyoruz. Sanal hayatta kurduğumuz ittifaklar, maalesef gerçek dünyalarımızda kendini yansıtmıyor. Çünkü giderek iletişim kurmayan, birbirinin gözüne bakmayan, birbirinin acısıyla dertlenemeyen bireyler haline dönüyoruz." dedi.

Sınırların Ötesine Geç kısa film yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

KERİMOĞLU: ÇALIŞMAMIZDA ÖNYARGI MESELESİNİ MERKEZ ALDIK

Hazar Derneği Başkanı Ayla Kerimoğlu da törende yaptığı konuşmada, "Önyargıdan beslenen bu duvarlara gelecekte oluşturacağı ayrımcılığa, ötekileştirmeye ve ulaşacağı nefret söylemine karşı yetkilileri uyarmayı görev biliyoruz. Kendi ülkelerinde hayat hakkı bulunmayan mültecilerin, tehdit olarak algılanmasıyla oluşan önyargının, masumiyeti hatta mağduriyeti nasıl bir suça ve suçluya dönüştürdüğünü fark etmemiz gerek. Bu yüzden çalışmamızda önyargı meselesini merkez aldık." diye konuştu.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

'Önyargılarla yüzleşmek ve hesaplaşmak' temasıyla düzenlenen Sınırların Ötesine Geç kısa film yarışmasında Suriyeli ve Türk gençlerin senaryoları yarıştı. Yarışma öncesinde, katılımcılara kısa film çekme tekniği eğitimleri verildi. Eğitimlere 29'u Suriyeli ve 35'i Türkiyeli toplam 64 yarışmacı katıldı. Törende Suriyeli ve Türk gençlerin birlikte çektikleri filmlerin gösterimleri yapıldı. Kısa film yarışmasında birincilik ödülü Krampon adlı filme, ikincilik ödülü Zıt ve Renkler isimli filme verilirken, üçüncülük ödülüne ise Terk Edilmeyen filmine verildi. 'Umut Vaat Eden Senaryo' özel ödülüne Kaptan Müsait Bir Yerde filmi değer görüldü. Yarışmada birinciye 10 bin, ikinciye 6 bin ve üçüncüye ise 4 bin liralık ödül çeki verildi. Yarışmaya katılan 7 filme de mansiyon ödülleri verildi.

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