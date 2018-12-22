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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Sınırın iki tarafı hareketlendi

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Sınırın iki tarafı hareketlendi

ABD’nin Suriye’den çekilme kararı sonrası, hem sınır hattında hem de sınırın Suriye tarafında hareketlilik artmaya başladı. TSK’nın sınıra yığınağı aralıksız devam ederken, takviye güçlerin Fırat’ın doğusundaki bölgelere sevk edilmesi bekleniyor. Akçakale’nin karşısındaki Tel Abyad’da kurulan gözlem kulesinin boşaltıldığı, kuleye yerleştirildiği söylenen PYD/YPG’li teröristlerin de geri çekildiği belirtiliyor.

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın Fırat’ın doğusuna yönelik harekât mesajı vermesinin ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sınır hattına yığınağı aralıksız devam ediyor. Hatay ve Kilis’e tank ve zırhlı-paletli araçların yanısıra Fırtına obüsleri ve zırhlı personel taşıyıcılarla asker takviyesi yapıldı. Takviye güçlerin Fırat’ın doğusundaki kritik bölgelere sevk edilmeleri bekleniyor.

ŞİDDETLİ PATLAMALAR

Sınırın Suriye tarafında da ilginç gelişmeler oluyor. Fırat’ın doğusunun en batısında bulunan, Fırat Kalkanı harekâtı ile ele geçirilmiş Cerablus’un karşısındaki Zor Mağar’a terör örgütü PYD/YPG’nin takviye güç gönderdiği gözlenirken, bu bölgede önceki gece şiddetli patlamalar meydana geldiği bildirildi. Zor Mağar’ın kuzeydoğusunda Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu bulunuyor. Askeri uzmanlar türbenin bulunduğu yerin Türkiye toprağı olması nedeniyle olası bir operasyonun önce bu bölgede başlayacağını savunuyor.

ÜSLER ÖNÜNDE PROTESTO

ABD’nin çekilme kararını şaşkınlıkla karşılayan terör örgütü PYD/YPG’nin, bölgede yaşayan sivil halkı ABD üslerinin bulunduğu yerlere götürerek eylem yaptırdığı da öğrenildi. Kobani yakınlarındaki üssün önünde toplananların ABD’nin Suriye’den çekilme kararını protesto eden sloganlar attıkları bildirildi.

TEL ABYAD BOŞALTILDI

Türkiye’nin hassasiyet gösterdiği Menbiç’in kırsalında Sacur çayının yakınlarında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri ile PYD/YPG’li teröristler arasında önceki gün başlaşan çatışmaların yer yer devam ettiği bildirildi. Akçakale’nin karşısında bulunan Tel Abyad’da kurulan gözlem kulesinin de boşaltıldığı ifade edilirken, kuleye yerleştirildiği söylenen PYD/YPG’li teröristlerin de geri çekildiği bilgisi paylaşıldı. Muhalif kaynaklar, ABD’nin çekilmesi sonrası bölgeye rejim güçlerinin yerleşmesi için PYD/YPG’nin Esad yönetimiyle görüşmeye başladığını da duyurdu. Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) bağlı Suriye Demokratik Meclisi Eş Başkanı Riyad Derar, Suriye’de federalizm talebinden vazgeçtiklerini açıklayarak, Suriye Ordusu’nu birlikte Türkiye sınırını korumaya çağırmıştı.

ÇÖZÜLME BAŞLAYABİLİR

Fırat Kalkanı harekâtı ile ele geçirilmiş olan Azez’de, Fırat’ın doğusundaki bölgede kalan aşiretlerin önde gelenleri de olmak üzere, binden fazla Arap, Kürt, Türkmen ve Süryani aşiretlerin liderleri dün bir toplantı yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan toplantıda, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik harekatına destek mesajı çıktı. Toplantıya katılan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Abdurrahman Mustafa, “Arap ve Türkmen aşiretler meclis komisyonu kurmayı amaçlıyor. Halkın kendini yönetebilmesi için yerel yönetimler oluşturulması benimsendi. Toplantıda siyasetten daha çok insani sorunlara ve bunların çözüme kavuşturulması konuşuldu. Bunun için Türkiye’den destek istedi. İyi komşuluk ilişkileri kapsamında Türkiye ile çıkarlarımızın ortak olduğu vurgulandı” dedi. Toplantıda PYD/YPG nedeniyle SDG’ye destek vermek zorunda kalan bazı aşiretlerin, “Türkiye’ye karşı silah doğrultmayız” diyerek SDG’den ayrılma kararı aldıkları ileri sürüldü.

Türk kaynaklar, bazı aşiretlerin SDG’ye 500 ile bin 500 kişi arasında silahlı insan desteği verdiğini hatırlatarak, SDG içinde ciddi boyutta çözülme başlayabileceği değerlendirmesinde bulundu.  Şanlıurfa’da ise sınır illeri Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıufra, Mardin ve Şırnak valileri, emniyet genel müdürleri ve il jandarma komutanları toplantı yaptı. Toplantıda harekât durumunda olası göç tehditleri ile güvenlik risklerine karşı alınacak önlemlerin ayrıntılı şekilde konuşulduğu öğrenildi.

Terör örgütü YPG’nin liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) sözcüsü, Türkiye’nin harekât başlatma  ihtimali nedeniyle SDG’nin güçlerini terör örgütü DEAŞ ile çatışma bölgelerinden çekmek zorunda kalacağını duyurdu.

 

 

BÖYLE ÇEKİLİYOR

- TRUMP'ın çekileceklerini açıklamasının ardından Mardin Nusaybin’in karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde hareketlilik yaşandı. Sivil TIR'larla ABD’ye ait olduğu belirtilen zırhlı araç ve konteynerleri taşıyan konvoy, Kamışlı içerisinden geçip gözden kayboldu.- Ahmet AKKUŞ / DHA

ABD tırları Suriye'den çıkmaya başladı
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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