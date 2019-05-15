Sınırı geçmeye çalışan DHKP-C'li şüpheli yakalandı
EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen DHKP-C şüphelisi E.U., hudut karakolu askerleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
Edirne merkeze bağlı Kemal Köyü'nde, Yenikadın Piyade Hudut Karakolu askerleri tarafından yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 1 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelinin yapılan GBT sorgulamasında 'DHKP-C silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan dosyası bulunan E.U. olduğu belirlendi. E.U.'nun jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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