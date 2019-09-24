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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
24.09.2019 - 15:20, Son Güncelleme:

Sınırı geçen Yunan askerlerinin 5 yıl hapsi istendi

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Sınırı geçen Yunan askerlerinin 5 yıl hapsi istendi

EDİRNE’de Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu’ndan çıktıkları devriye sırasında sınırı geçmeleri üzerine yakalanan ve 5,5 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Teğmen Angelos Mitretodis (26) ile Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis (30) hakkında ’askeri yasak bölgeye girmek’ suçundan dava açıldı. ’Casusluk’ suçundan takipsizlik kararı verilen soruşturma sonunda açılan davada, 2 Yunan askeri 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak

Pazarkule Sınır Kapısı’nın karşısındaki Yunanistan’ın Kastanies Sınır Kapısı Karakolu’nda görev yapan Teğmen Angelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis, 1 Mart 2018 günü birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçince 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır askerlerince gözaltına alındı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı’na götürülen Yunan askerler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, mahkemece tutuklandı.

CASUSLUK SUÇUNDAN TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, yakalandıkları sırada üzerlerinde kriptolu cep telefonu bulunan askerler hakkında ’casusluk’ veÿ’askeri yasak bölgeye girmek’ suçlamasıyla soruşturma başlattı. Savcılık, cep telefonlarında yapılan incelemede suç unsuru tespit edilmemesi üzerine ’casusluk’ suçundan takipsizlik kararı verdi.

İDDİANAME TAMAMLANDI

’Askeri yasak bölgeye girmek’ suçundan ise iddianame hazırladı. Edirne Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, soruşturma aşamasında 5,5 ay tutuklu kaldıktan sonra salıverilen askerler hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. İddiananamede serbest bırakıldıktan sonra ülkelerine dönen askerlerin ifadeleri de yer aldı.

’KARDAN SINIR ÇİZGİSİNİ GÖREMEDİK’

İddianamede Teğmen Angelos Mitretodis’in ifadesinde Yunanistan Kara Kuvvetleri’nde mekaniker çavuş olarak görev yaptığını anlattığı ancak hangi tarihten itibaren sınır birliğinde görev yaptığına dair soruya cevap vermek istemediği bildirildi. Mitretodis ifadesinde, çok az sınır devriyesine çıktığını iddia ederek, sınırı yanlışlıkla geçtiğini, zeminin karla kaplı olması nedeniyle sınır çizgisini göremediklerini, Türk askerlerinin uyarısı üzerine sınırı geçtiklerini anladıklarını söyledi. Mitretodis, suç işleme kastının bulmadığını ifade ederek, devriye görevi sırasında ayak izleri gördüklerini, göçmen olabileceğini düşünerek izleri takip ettiklerini ve idrar izi olduğunu düşündükleri bir iz görmeleri üzerine takibe devam ederek, normal devriye yolundan saptıklarını anlattı.

Astsubay çavuş Dimitris Kouklazis de devriye görevi sırasında zeminin karla kaplı olması nedeniyle sınır hattını fark etmeyerek, Türkiye sınırına girdiklerini, sınır ihlali yapmamak için gerekli özeni gösterdiklerini ancak kar nedeniyle fark edemeyerek, sınırı geçtiklerini söyledi.

’MESLEKİ TECRÜBELERİ İLE İFADELERİ BAĞDAŞMIYOR’

İddianamede, "Tüm dosya içeriği incelendiğinde, her ne kadar şüpheliler ilk savunmalarında sınır hattında zeminin karla kaplı olması nedeniyle hataya düşerek, Türkiye topraklarını girdiklerini beyan etmişler iseler de, şüphelilerin görev süreleri nazara alındığında mesleki ve askeri tecrübelerinin savunmaları ile bağdaşmadığı, zira askeri teamüllerde sınır hattında bulunan birliklerle burada görev yapan askeri personelin devriye görevi ifa ettikleri alanların belirli ve değişmeyen alanlar olduğu, kaldı ki şüphelilerin Cumhuriyet başsavcılığımızca müdafileri huzurunda alınan savunmalarında sınıra yakın alanda ayak ve idrar izleri gördüklerini ve bu izleri Türkiye sınırına doğru takip ettiklerini beyan etmeleri karşısında, sınırı bilerek ve isteyerek ihlal ettikleri, bu şekilde üzerlerine atılı askeri yasak bölgeye girmek suçunu işledikleri anlamıştır" denildi.

Yunan askerlerinin, yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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