Sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne İl ve Enez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Enez'e bağlı Çataltepe Mahallesi'nde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 3 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan GBT sorgusunda A.B. ve A.K.'nin FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan arandığı belirlendi. A.K.'nin ayrıca 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edildi.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.B. ve A.K. tutuklandı, M.D. ise serbest bırakıldı.