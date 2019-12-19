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Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA)
19.12.2019 - 15:35, Son Güncelleme:

Sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

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Sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'nin Enez ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isterken jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alınan 2 FETÖ şüphelisi, tutuklandı.

Edirne İl ve Enez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Enez'e bağlı Çataltepe Mahallesi'nde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 3 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan GBT sorgusunda A.B. ve A.K.'nin FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan arandığı belirlendi. A.K.'nin ayrıca 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.B. ve A.K. tutuklandı, M.D. ise serbest bırakıldı.

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