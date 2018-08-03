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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
03.08.2018 - 11:29, Son Güncelleme:

Sınırda son 50 kilometre...

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele tedbirleri kapsamında sınır hattında yüksek güvenlikli duvar örme projesinde sona doğru gelindi. Güvenlik duvarı, ağırlıklı olarak düz bir hat şeklinde ilerleyen 911 kilometrelik Suriye sınırında 850 kilometre duvar örüldü.

Suriye'de yıllardır devam eden savaşın yansımalarını engellemek ve Türkiye’ye yasa dışı geçişleri önlemek için sınıra duvar örme projesinde son aşamaya gelindi. Suriye sınırındaki duvarların bitimine ise neredeyse 50 kilometre kaldı.

Sınır hattı boyunca örülen duvarların aralarında ise belli aralıklarla yerleştirilecek yüksek güvenlikli balistik kapılar bulunuyor. Rokete ve kurşuna dayanıklı olan bu kapılar acil durumlarda Türk Silahlı Kuvvetlerin'in giriş ve çıkışlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlandığı görülüyor.

Sınıra örülen duvarların ve kulekolların inşaat kontrol mühendisi olan Halil İbrahim Bozgeyik, sınır duvarının yaklaşık 850 kilometresinin tamamlandığını belirterek, “Bunların yapılış amacı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin savunmada dış tehditlere karşı gereken müdahaleyi en kısa zamanda ve zarar görmeden bertaraf etmesi için yapılmış olan savunma sistemleridir. Bu sınırın yaklaşık 850 kilometresi tamamlanmış olup diğer aşamalarında da çalışmalar devam etmektedir” dedi.

Sınırda son 50 kilometre...
Kulekollar faaliyette

Sınırda yaşanabilecek sızma faaliyetlerini engellemek ve sınırı gözetlemek için 15 metre yüksekliğinde kulekolların yapımı da sona erdi. 4 katlı olan gözetleme kulelerinde bir manga askerin her türlü ihtiyacını karşılayıp yaşamını sürdürebileceği şekilde tasarlanmış olup ilerleyen dönemlerde kulelere gereken tesisat döşenip kamera ve silah sistemini kaldırabilecek durumda olduğu söylendi.

Bozgeyik, ”Bu beton kulelerimizin içinde kurşun geçirmez camlarımız var. Ve tabi acil durumlar için acil çıkış kapıları mevcut. İlk katında temel ihtiyaçların karşılanabileceği alanlar, en üst katta ise, açık gözetleme terasımız bulunuyor. Askerlerimiz sınır hattını buradan güvenli bir şekilde takip etmektedir” şeklinde konuştu.

Sınırda son 50 kilometre...

Kapılar ve kuleler rokete dayanıklı

Sınır hattı boyunca örülen duvarların aralarında belli aralıklarla yerleştirilen balistik kapılar ve kulekolların rokete ve kurşuna dayanıklı olduğunu söyleyen inşaat kontrol mühendisi Bozgeyik, ”Bu duvarların içerisinde karşı tarafa geçmek amacıyla askerlerimizin daha rahat ulaşımını sağlamak için ve müdahale etmesi için balistik kapı dediğimiz kurşuna ve rokete dayanıklı kapılar mevcuttur. Tabi bunların yanı sıra yapmış olduğumuz yüksek dayanıklı, Türkiye’de ilk defa yapılan ve pilot bölge seçilen bu bölgede yaşam kulelerimiz mevcut. Bu yaşam kulelerimiz rokete, kurşuna dayanıklı ve betondan oluşmaktadır” diye konuştu.

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