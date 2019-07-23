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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSMAİL SAYMAZ
23.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sınırda kar eridi göçmenlerin dramı göründü

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Sınırda kar eridi göçmenlerin dramı göründü

Türkiye-İran sınırında karların erimesiyle, kışın kaçak şekilde sınırı geçerken donarak ölen 25 sığınmacının cesedi ortaya çıktı.

Van Barosu Göç ve İltica Komisyonu tarafından hazırlanan rapora göre 15’i Afrikalı ve tümü erkeklerden oluşan göçmenlerden yalnızca dördünün kimliği belirlenip cesedi ülkesine gönderildi. 21’i ise Van’da Kimsesizler Mezarlığı’na gömüldü. Cesetlerden bazılarının hayvanlarca parçalandığı belirlendi. Sınırın İran tarafından da cesetler var.

24’Ü DONMUŞ, 1’İ VURULMUŞ

Van Başkale’de, karların eridiği 1 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde 25 cenaze bulundu. Cenazeler Eşmepınar, Kaşkol ve Böğrühek köyleri kırsalında İran sınırına 100 metre ila 1 kilometre mesafede tespit edildi. Cenazelerden 24’ünün donarak, birinin ise silahla vurularak öldüğü belirlendi. Göçmenlerin büyük ihtimalle Afrika’dan geldikleri, ince giysilerle yolculuk yaptıkları ve yaşlarının 16-30 arasında değiştiği anlaşıldı. Kimliği belirlenen dört cenaze ülkesine gönderilirken, diğerleri ise Van’da kimsesizler mezarlığına gömüldü.

Raporda, “Cenazelerin bulunduğu bölgenin iklim ve coğrafi koşulları itibariyle oldukça zorlu olduğu, cesetlerin aylarca kar altında kaldığı, bedensel bütünlüklerini korudukları, bazı cenazelerin ise vahşi hayvanlarca parçalandığı için kimliklerinin tespit edilemediği” vurgulandı. Sınırın İran tarafında da cenazelerin bulunduğu belirtilen raporda, şöyle devam edildi: “Sarp coğrafik koşullarından görüleceği üzere, bölge göçmen kaçakçılarının yoğun olarak tercih ettikleri Türkiye’ye giriş noktalarından biridir. Kış koşullarında düzensiz hareket eden göçmenler açısından bölge açık mezarlık haline gelmiştir. Her yıl aynı bölgede tekrar eden vahim sığınmacı ve göçmen ölümleri maalesef bu yılda trajik biçimde tekrarlanmıştır.”

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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