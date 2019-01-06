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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Fevzi KIZILKOYUN - ANKARA
06.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Sınırda ‘elektro optik’ önlem

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Sınırda ‘elektro optik’ önlem

Terörist geçişleri, yasadışı göç, insan ticareti, sınır ötesi suçlar ve kaçakçılığın önlenmesi için batı ve doğu sınır hattına yeni önlemler alınıyor.

Entegre sınır güvenliği kapsamında duvar, tel çit, kafes tel ve sınır aydınlatılmasıyla alınan önlemlerin yanı sıra sınır hattında son teknoloji de kullanılmaya başlandı. Modernize edilmeye başlanan ‘elektro optik’ kuleler ile sınır hattı termal kamera, radar, lazerli mesafe bulucu, gündüz ve gece algılayıcılarla kontrol edilecek.

Bu kapsamda Suriye sınır hattına 7 adet gözetleme kulesi, 16 termal kamera, 19 adet solar sistem kurulumu ile İran ve Ermenistan sınır hatında 25 gözetleme kulesi tamamlandı. Bu yılın sonuna kadar doğu sınırında 110, batı sınırında ise 54 elektro optik kule sistemi tamamlanarak devreye sokulacak.

AB İLE PROJE

AB ile yürütülen proje kapsamında yasadışı göç amacıyla insan kaçakçılarının yoğun olarak kullandığı Türkiye’nin Yunanistan ile Bulgaristan’a olan sınır hattında da yeni önlemler alınıyor. Proje kapsamında Yunanistan-Edirne sınır hattı boyunca ‘elektro-optik’ kuleler kurulacak. Bunun için ihtiyaç duyulan 30 kilometre uzunluğundaki enerji nakil hattının yapımına başlandı. Bulgaristan - Kırklareli sınır hattına kurulacak elektro optik kule ve aydınlatma tesislerinin altyapısı için 22 kilometre uzunluğunda enerji nakil hattı çekilirken, trafo kurulma çalışması da tamamlandı. İran (Ağrı2-Iğdır), Ermenistan - Gürcistan (Ardahan) sınır hattında 60 kilometrelik bölümünde aydınlatma çalışması tamamlanırken, kamera ve sensör yerleştirme işlemlerine başlandı.
zemine sensör seti

Kuleler ile gözetlemenin mümkün olmadığı dağlık ve engebeli alanlarda zemine sensör setleri
yerleştirilecek.

Zemine yerleştirilecek sensör setleri olası bir hareketlilikte titretişim gönderecek.

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