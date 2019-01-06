Sınırda ‘elektro optik’ önlem
Terörist geçişleri, yasadışı göç, insan ticareti, sınır ötesi suçlar ve kaçakçılığın önlenmesi için batı ve doğu sınır hattına yeni önlemler alınıyor.
Entegre sınır güvenliği kapsamında duvar, tel çit, kafes tel ve sınır aydınlatılmasıyla alınan önlemlerin yanı sıra sınır hattında son teknoloji de kullanılmaya başlandı. Modernize edilmeye başlanan ‘elektro optik’ kuleler ile sınır hattı termal kamera, radar, lazerli mesafe bulucu, gündüz ve gece algılayıcılarla kontrol edilecek.
Bu kapsamda Suriye sınır hattına 7 adet gözetleme kulesi, 16 termal kamera, 19 adet solar sistem kurulumu ile İran ve Ermenistan sınır hatında 25 gözetleme kulesi tamamlandı. Bu yılın sonuna kadar doğu sınırında 110, batı sınırında ise 54 elektro optik kule sistemi tamamlanarak devreye sokulacak.
AB İLE PROJE
AB ile yürütülen proje kapsamında yasadışı göç amacıyla insan kaçakçılarının yoğun olarak kullandığı Türkiye’nin Yunanistan ile Bulgaristan’a olan sınır hattında da yeni önlemler alınıyor. Proje kapsamında Yunanistan-Edirne sınır hattı boyunca ‘elektro-optik’ kuleler kurulacak. Bunun için ihtiyaç duyulan 30 kilometre uzunluğundaki enerji nakil hattının yapımına başlandı. Bulgaristan - Kırklareli sınır hattına kurulacak elektro optik kule ve aydınlatma tesislerinin altyapısı için 22 kilometre uzunluğunda enerji nakil hattı çekilirken, trafo kurulma çalışması da tamamlandı. İran (Ağrı2-Iğdır), Ermenistan - Gürcistan (Ardahan) sınır hattında 60 kilometrelik bölümünde aydınlatma çalışması tamamlanırken, kamera ve sensör yerleştirme işlemlerine başlandı.
zemine sensör seti
Kuleler ile gözetlemenin mümkün olmadığı dağlık ve engebeli alanlarda zemine sensör setleri
yerleştirilecek.
Zemine yerleştirilecek sensör setleri olası bir hareketlilikte titretişim gönderecek.
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