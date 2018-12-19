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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Hasan KIRMIZITAŞ- Uğur CAN- Hasan DÖNMEZ/DHA
19.12.2018 - 17:20, Son Güncelleme:

Sınırda dikkat çeken hareketlilik… Çok çarpıcı görüntüler…

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Sınırda dikkat çeken hareketlilik… Çok çarpıcı görüntüler…

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon sinyali vermesiyle sınırın iki tarafında da başlayan hareketlilik devam ediyor. Hedefte olan Fırat’ın doğusundaki teröristler operasyon korkusuyla savunma hatları oluşturarak her yere hendek ve mevziler kazarken, Fırat’ın batısında harekat için TSK’dan işaret bekleyen Özgür Suriye Ordusu mensupları ise olası saldırılara karşı önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.

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  • ÖSO önlemlerini artırdı teröristleri operasyon korkusu sardı
  • ÖSO önlemlerini artırdı teröristleri operasyon korkusu sardı
  • ÖSO önlemlerini artırdı teröristleri operasyon korkusu sardı
  • ÖSO önlemlerini artırdı teröristleri operasyon korkusu sardı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Suriye iç savaşının ardından sınır güvenliğini sağlamak isteyen Türkiye, 2016 yılında Fırat Kalkanı, bu yılın Ocak ayında ise Zeytin Dalı Harekatını düzenledi. TSK tarafından yapılan harekatlar ile Cerablus ile Afrin arasındaki alanda terör varlığı sonlandırılırken, terör örgütü PKK/PYD’nin Fırat Nehri’nin batısına geçerek sözde Cezire ile Afrin kantonlarını birleştirme hayali de sonlandırılmış oldu.

Son süreçte Türkiye’nin sınır güvenliği için tehdit oluşturan ve ele geçirdiği bölgelerdeki Arap ve Türkmenleri göçe zorlayarak demografik yapıyı da değiştirme girişiminde bulunan PKK/PYD’nin uyarılara rağmen bu davranışından vazgeçmemesi üzerine Türkiye’nin bölgeye askeri harekat düzenleyebileceği konuşulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Fırat’ın doğusuna yönelik harekat başlatılacağına yönelik söylemlerinin ardından sınırın her iki yakasında da hareketlilik başladı. Başlayan bu hareketliliğin ardından Türkiye sınır hattında önlemlerini artırarak olası harekata karşı hazır hale gelirken, Suriye’de ise Fırat’ın hem doğu hem de batı yakasında teröristler ile Özgür Suriye Ordusu teyakkuz durumuna geçti.

TERÖRİSTLER DİKEN ÜZERİNDE

Harekatın gündeme gelmesinin ardından mevcut mevzi ve siperlerini güçlendirip, yeni mevziler oluşturan PKK/PYD’li teröristler, yerleşim alanlarının etrafına da derin hendekler kazmaya başladı. Olası hava harekatından korunmak için gözetleme kulelerinin altına tüneller inşa eden teröristler, rahat hareket ederek görüntü vermemek ve hedef olmamak için sokakların üzerlerini brandalar ile kapattı. Yerleşim alanlarında boşaltılan evlere patlayıcılar yerleştiren teröristlerin, meskun mahal operasyonlarını zorlaştırmak adına birçok noktaya da bubi tuzakları kurduğu belirtildi.

Zeytin Dalı Harekatı ile büyük darbe yiyen ve taban kaybeden terör örgütünün üzerlerine kurduğu baskı ile canlı kalkan olarak kullanmayı planladığı sivillerin kentlerden ayrılmalarını da engelliyor. Kendisini diken üzerinde hisseden terör örgütü militanlarının sık sık bulundukları mevzi ve siperlerden hem Türkiye hem de Fırat’ın batı yakasındaki Özgür Suriye Ordusu unsurlarını dürbünlerle sürekli olarak takip ediyor.

ÖSO HAREKAT İÇİN TALİMAT BEKLİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile Cerablus ile Afrin arasındaki 4 bin kilometre kareyi aşkın bölgeyi terör örgütlerinden temizleyen Özgür Suriye Ordusu güçleri de Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon için hazır kıta bekliyor. Türkiye’den harekat için talimat bekleyen Özgür Suriye Ordusu gruplarının oluşturduğu binlerce askeri bulunan Milli Ordu, Fırat’ın doğusunu biran önce teröristlerden arındırarak Türkiye’nin Suriye ile olan 911 kilometrelik sınır hattını tamamen güvenli hale getirmek istediklerini kaydetti.

CERABLUS’TA BOMBALI SALDIRI İHTİMALİYLE ÖSO ALARM DURUMUNA GEÇTİ

Fırat’ın doğusuna yönelik harekatın gündeme gelmesiyle terör örgütü PKK/PYD’nin Fırat’ın batısında bombalı saldırı düzenleyebileceği ihtimali üzerine Özgür Suriye Ordusu güçleri ile yerel polis birimleri alarm durumuna geçti. ÖSO üyeleri saldırı ihtimaliyle bulundukları noktalarda güvenlik önlemlerini artırdı. Özellikle kritik olarak belirlenen Münbiç hattındaki köylerde ağır silahlarla görev yapan ÖSO unsurları, yabancıların köylere girişine izin vermeyip, bomba yüklü olabilecek otomobil ve motosikletleri geldikleri yöne geri gönderiyor. Cerablus ilçe merkezinde de yerel polis unsurları kent girişinde oluşturduğu kontrol noktalarında şüpheli gördüğü araçları didik didik arıyor.

TERÖRİSTLER, ERKEKLERİN MENBİÇ’TEN ÇIKMASINA İZİN VERMİYOR

Fırat’ın doğusuna yönelik harekatın gündeme gelmesinin ardından paniğe kapılan PKK/PYD'li teröristler, siviller üzerindeki baskısını artırdı. Menbiç’te yaşayan ve daha önce rahatça Cerablus veya farklı noktalara gidebilen sivillerin son on gündür kent dışına çıkmaları teröristler tarafından engelleniyor. Menbiç’ten çıktıktan sonra Özgür Suriye Ordusu denetimindeki Cerablus tarafına gelen sivillerin, Deded bölgesinde oluşturulan kontrol noktasında yapılan üst aramalarının ardından geçişlerine izin veriliyor. Cerablus bölgesine gelmek için Deded’deki ÖSO kontrol noktasına gelen siviller, teröristlerin kadın, çocuk, yaşlı ve hastalar dışındakilerin geçişlerine izin vermediğini söyledi. Teröristlerin operasyonun gündeme gelmesinin ardından üzerlerine yoğun baskı uyguladığını ve her evden en az bir kişiyi zorunlu olarak silah altına aldığını belirten siviller, “Şu anda Menbiç’teki teröristlerde büyük korku var. Siviller üzerinde baskı uyguluyor ve zoraki olarak gençleri askere alıyorlar. Menbiç’ten çıkanlara da büyük zorluk çıkarıyorlar ve izin vermiyorlar. Fırsatını bulsa binlerce kişi Menbiç’i terk edecek” dedi.

BRANDALARIN ALTINDA YAKIT DOLU TANKERLER

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan, Suriye'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesindeki PKK/YPG'li teröristler, kentin dört bir yanını brandalarla kaplamaya başladı. Daha önce tünel kazan teröristler, Türkiye'den görünmemek için sokak başlarını brandayla kapatıp, toprakla da destekledi. Teröristler brandaların altına yakıt dolu tankerler koyarak, bomba tuzaklıyor.

Sınırda dikkat çeken hareketlilik… Çok çarpıcı görüntüler…

KENDİLERİNE KATILMAYANLARA İŞKENCE YAPIYORLAR

Öte yandan ilçe merkezindeki sivil halka, kendilerine katılmaları için baskı yapan teröristler, olumsuz yanıt alınca da ilçe sakinlerini döverek, işkence yapıyor. Teröristlerin bugün ise ilçede yaşayan sivil halkın eline dövizler vererek, Türkiye'nin olası operasyonunu protesto etmeleri için zorladıkları belirtildi. Bazı kişiler, ilçe meydanında toplanarak, Türkiye aleyhine sloganlar atıp, olası operasyonu protesto etti.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (19.12.2018)
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