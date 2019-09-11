Sınırda dikkat çeken görüntü
Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge için Müşterek Harekat Merkezi’nin kurulduğu Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin sınır hattına beton bloklar sevk edildi. 4 TIR ile sınıra sevk edilen beton bloklar ile TSK’nın mevcut mevzilerindeki nöbet kulübelerinin güçlendirileceği belirtildi.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Suriye sınırının sıfır noktasına, beton blok sevkiyatı yapıldı.
Askeri araçlar eşliğinde ilçeye gelen beton blok yüklü 4 tır, Suriye sınırındaki askeri bölgeye giriş yaparak ilçenin batısına doğru ilerledi.
Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge oluşturulmasına yönelik çalışmalar kapsamında dün TSK ve ABD askeri unsurları, askeri araçlarla Suriye sınırının sıfır noktasında çalışma yapmıştı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle