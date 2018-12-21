Sınıra yeni takviye güçler
ABD’nin Suriye’den asker çekme kararı sonrası da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sınır hattına asker sevkıyatı devam etti.
Şanlıurfa’daki 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’na bağlı zırhlı araçların oluşturduğu askeri konvoy, önceki gece Tel Abyad’ın karşısındaki Akçakale’ye ulaşarak, sınırın kritik noktalarına konuşlandı. Askeri kaynaklar, Türkiye’nin Fırat’ın doğusunun terörden temizleme kararlılığında herhangi bir sapma olmadığını belirterek, hazırlıkların bu doğrultuda yapıldığını yineledi. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa da, ABD kararının kendileri için de sürpriz olduğunu belirterek, “Bizim şu an sahada ciddi bir hareketlilik tespitimiz yok. ABD bu kararını verirken Rusya ile ne konuştu, Esad rejimine el altından bazı mesajlar gönderdi mi? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Bu nedenle şu aşamada temkinliyiz” dedi.
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