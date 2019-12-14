Sınıra kadar tünel açmışlar

TSK’nın gözde ekiplerinden Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit Timleri (METİ), teröristlerin bölgeyi terk ederken geride bıraktığı el yapımı patlayıcılar (EYP) ile mayın tuzaklarını tespit çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar sırasında, hemen her gün terör örgütü PKK/YPG’nin bölgede yer altında kazdığı tüneller de bulunuyor.

RAYLI KAPAK YAPMIŞLAR

Bölgede bulunan tünellerden birisinin Türkiye sınırının sıfır noktasına kadar uzanıyor olması dikkat çekti. Örgütün sınırdaki hareketliliği gözleyebilmek için tünelin bittiği noktada raylı sistemle açılır kapanır metal kapak yaptığı ve kapağı toprak rengiyle boyayarak kamufle ettiği belirlendi. Oldukça uzun bu tünel iş makineleriyle imha edilirken giriş ve çıkış noktaları da beton dökülerek kapatıldı.

75 MAYIN BULUNDU

Terör örgütünün karargah olarak kullandığı, TSK ve diğer ilgili kurumların çalışmaları sonucu yeniden eğitim hayatına kazandırılan okullara giden tüneller de aynı yöntemle kapatılıp imha edilirken, sivil halkın PKK/YPG’nin bıraktığı EYP’lerden zarar görmemesi için uzmanların arama tarama faaliyetleri de sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı önceki gün komandoların PKK/YPG’li teröristlerce hazırlanan 75 adet Claymore tipi el yapımı mayın tespit ettiğini ve bu mayınların METİ tarafından kontrollü şekilde imha edildiğini duyurdu.

M 4’DE SİVİL TRAFİK

Tel Abyad’ın güneyindeki Ayn İsa bölgesine Rus askeri güçlerinin yerleşmesinden sonra Halep ile Haseke’yi bağlayan M 4 karayolunda sivillerin de kontrollü de olsa rahatlıkla seyahat etmeye başladığı, güzergâh üzerinde bulunan köylerden göç etmek zorunda kalanların evlerine geri dönmeye başladığı da bildirildi.



