Sınıra büyük sevkıyat

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSınıra büyük sevkıyat
GeriGündem Sınıra büyük sevkıyat
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Uğur ERGAN/ ANKARA
07.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sınıra büyük sevkıyat

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sınıra büyük sevkıyat

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın Fırat’ın doğusuna yönelik harekât için “Belki bugün, belki yarın kadar yakın” açıklaması sonrası sınırda hareket arttı.

Denizli, Tunceli, Siirt, Bolu, Kayseri, Sarıkamış, Sakarya komando tugay komutanlıklarından Suriye sınır hattına gönderilen birlikler her an harekâta başlanacak şekilde hazırlılıklarını tamamladı. Şanlıurfa’da 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda bekleyen tank, Fırtına obüsleri ve diğer kara atış vasıtaları, elektronik kestirme ve dinleme vasıtaları ile değişik tip zırhlı araçlar da sınıra gönderildi. İstihbarat birimleri de Fırat’ın doğusuna ilişkin tespit ve analiz çalışmalarına hız verdi.

HAVA DA HAREKETLİ

Kara unsurlarının yanı sıra sınır hattında hava unsurları da yoğun faaliyet gösterdi. Bölgedeki yerel kaynaklar, Diyarbakır’da ‘Pars filo’ olarak bilinen 181. filoya bağlı savaş uçaklarının önceki gece sınır boyunca uçtuğunu ileri sürdü. İnsansız hava araçları da (İHA) aralıksız uçarak bölgedeki hareketliliği an be an takip edip, harekât merkezine düzenli bilgi verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) hızlanan hazırlığı terör örgütü PYD/YPG’de panik havasını arttırdı. Bölgedeki yerel istihbarat kaynaklarının geçtiği bilgilere göre, örgüt Tel Abyad ve Resulayn’da yeni hendek ve tüneller kazmaya başlarken, bölgenin iç kesimlerindeki terörist unsurları da sınır hattına kaydırılıyor. Yerel kaynaklar ABD’nin de Tel Abyad ve kırsalında kara devriyesi yaptığını, savaş uçaklarının da Suriye tarafında kontrol amaçlı uçtuğunu bildirdi.

ABD’DEN YPG/PKK BÖLGESİNDE DEVRİYE

ABD, Fırat’ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK’nın işgalindeki Rakka ilinin Tel Abyad ilçesinde devriye görevi gerçekleştirdi. Anadolu Ajansı’nın haberine göre terör örgütü YPG/PKK’nın işgalindeki Rakka’nın Tel Abyad ilçesinde ABD bayraklı personel taşıyıcı 7 zırhlı araçtan oluşan konvoyun devriye gezdiği öğrenildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasında kritik görüşme
Rize ve Artvin'de sel; yollar kapandı! 3 kişi böyle kurtarıldı
Terör örgütü YPG/PKK'da operasyon paniği
Gece yarısı katliam! Sinir krizi geçirdi dehşet saçtı...