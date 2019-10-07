Sınıra büyük sevkıyat
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın Fırat’ın doğusuna yönelik harekât için “Belki bugün, belki yarın kadar yakın” açıklaması sonrası sınırda hareket arttı.
Denizli, Tunceli, Siirt, Bolu, Kayseri, Sarıkamış, Sakarya komando tugay komutanlıklarından Suriye sınır hattına gönderilen birlikler her an harekâta başlanacak şekilde hazırlılıklarını tamamladı. Şanlıurfa’da 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda bekleyen tank, Fırtına obüsleri ve diğer kara atış vasıtaları, elektronik kestirme ve dinleme vasıtaları ile değişik tip zırhlı araçlar da sınıra gönderildi. İstihbarat birimleri de Fırat’ın doğusuna ilişkin tespit ve analiz çalışmalarına hız verdi.
HAVA DA HAREKETLİ
Kara unsurlarının yanı sıra sınır hattında hava unsurları da yoğun faaliyet gösterdi. Bölgedeki yerel kaynaklar, Diyarbakır’da ‘Pars filo’ olarak bilinen 181. filoya bağlı savaş uçaklarının önceki gece sınır boyunca uçtuğunu ileri sürdü. İnsansız hava araçları da (İHA) aralıksız uçarak bölgedeki hareketliliği an be an takip edip, harekât merkezine düzenli bilgi verdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) hızlanan hazırlığı terör örgütü PYD/YPG’de panik havasını arttırdı. Bölgedeki yerel istihbarat kaynaklarının geçtiği bilgilere göre, örgüt Tel Abyad ve Resulayn’da yeni hendek ve tüneller kazmaya başlarken, bölgenin iç kesimlerindeki terörist unsurları da sınır hattına kaydırılıyor. Yerel kaynaklar ABD’nin de Tel Abyad ve kırsalında kara devriyesi yaptığını, savaş uçaklarının da Suriye tarafında kontrol amaçlı uçtuğunu bildirdi.
ABD’DEN YPG/PKK BÖLGESİNDE DEVRİYE
ABD, Fırat’ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK’nın işgalindeki Rakka ilinin Tel Abyad ilçesinde devriye görevi gerçekleştirdi. Anadolu Ajansı’nın haberine göre terör örgütü YPG/PKK’nın işgalindeki Rakka’nın Tel Abyad ilçesinde ABD bayraklı personel taşıyıcı 7 zırhlı araçtan oluşan konvoyun devriye gezdiği öğrenildi.
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