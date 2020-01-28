Mehmet KOCACIK (DHA)
Haber Giriş: 28.01.2020 - 16:43,
Sınıra askeri sevkiyat
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere, komando ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden yola çıkan zırhlı personel taşıyıcılar ile mühimmat yüklü kamyonlar ve komandoları taşıyan araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden geçerek, Reyhanlı’daki Suriye sınır hattına ulaştı. Komandoların ihtiyaç duyulan birliklere dağıtılacağı belirtildi.
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