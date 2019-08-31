Sınıra 30 metre kala yakalandı
FETÖ üyeliği suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası alan ve hakkında yurtdışı çıkış yasağı bulunan Mersin Barosu’na üye avukat İsmail Ç. (47), Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı.
İsmail Ç. savunmasında, Yunanistan sınırına 30 metre kala yakalandığı yerin, askeri yasak bölge olduğunu bilmediğini belirterek “Tarım alanı zannediyordum” dedi. Olay 28 Ağustos gecesi yaşandı. Edirne İl Jandarma’ya bağlı Arda Sinekli Hudut Karakolu görevlileri Yunanistan sınırında bir kişi yakaladı. Kimlik kontrolünün ardından avukat olduğu anlaşılan İsmail Ç.’nin ifadesi alındıktan sonra durum Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirildi. Başsavcılık, İsmail Ç.’nin yargılandığı mahkemeye yazı yazdı. Mahkeme yazısında, avukat İsmail Ç. hakkında verilen hapis cezasının kesinleşmediğini, yurtdışına çıkış yasağı bulunduğu belirtilerek, “Sanığın adli kontrol tedbirinin ihlal edilmesi nedeniyle tutuklanmasına karar verilmesi ve sonraki aşamalarda mahkememizce verilen hapis cezasının esastan bozulması halinde haksız tutuklamaya sebebiyet verileceği anlaşılmakta” denildi. Ayrıca, sanığın yurtdışına çıkış yasağının devam etmesi gerektiği, başka suçtan tutuklu veya hükümle değilse serbest bırakılabileceği belirtildi.
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