Sınır ziyareti
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Suriye sınırına sürpriz bir ziyaret yaptı. Şanlıurfa’daki Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekât Merkezi’nde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte Barış Pınarı harekâtı hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı, bölgedeki askerlerle canlı bağlantı kurarak kendilerine moral verdi.
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’daki Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekât Merkezi’ne giderek Suriye’de terörist hedeflere yönelik Barış Pınarı harekâtı ile ilgili bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Şanlıurfa’ya sürpriz ziyarette bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’le birlikte Şanlıurfa’ya giden Erdoğan, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı’na geçti. Erdoğan, resmi programında bulunmayan ziyaret kapsamında İleri Müşterek Harekât Merkezi’nde yaklaşık 2.5 saat yetkililerden brifing aldı. Erdoğan’a ziyarette Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MİT Başkanı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.
KENT MERKEZİNDE DOLAŞTI
Harekât Merkezi’nde incelemelerde bulunan Erdoğan’ın ziyareti Twitter’dan da paylaşıldı. Ziyaretle ilgili paylaşılan fotoğraflarda Erdoğan’a dev bir harita üzerinden Barış Pınarı harekâtı hakkında bilgi verildiği görüldü. Herekât alanının iki önmeli noktası olan Tel Abyad ve Resulayn’da yürütülen temizlik faaliyetleri ve sivil halkın ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan çalışmalar hakkında Erdoğan’a bilgi verildi. Ziyarette Barış Pınarı bölgesinde görev yapan komutanlarla da canlı bağlantı yapıldı. Askerlerle konuşarak moral veren Erdoğan, komutanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Erdoğan, sınırın sıfır noktasına yaptığı ziyaretin ardından kent merkezinde yaya olarak dolaştı. Erdoğan’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi. Uğur ERGAN / ANKARA
MUHAMMED İÇİN BAŞSAĞLIĞI
- Cumhurbaşkanı Erdoğan sınır incelemeleri sırasında Şanlıurfa Valiliği ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı da ziyaret etti. Erdoğan belediye binasında, 10 Ekim’de terör örgütü PKK/YPG’nin havan ve roket mermileriyle yaptığı saldırılarda Akçakale’de şehit olan Suriye uyruklu 9 aylık Muhammed Omar bebeğin ailesi ile görüştü ve başsağlığı dileklerini iletti. Erdoğan Muhammed bebeğin anne ve babasının acısını paylaşırken ailenin diğer çocuklarına da oyuncak verdi. -DHA
17. YIL PAYLAŞIMI
- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan seçildiği 3 Kasım 2002 seçimlerinin 17. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından; “Her şey Türkiye için’ diyerek çıktığımız yolda, millete hizmette 17 yılı geride bıraktık. Bugün de aynı heyecan ve inançla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz. Hep birlikte nice yıllara, nice zaferlere! AK Parti” mesajını paylaştı.
BARIŞ PINARI KONUŞULACAK
- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde ana gündem maddesi Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik Barış Pınarı harekâtı olacak. Toplantıda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı danışmanlarının da harekât kapsamında Rusya ve ABD’li yetkililerle yapılan görüşmeler ile ilgili ayrıntılı bilgi vermesi planlanıyor. Toplantıda güvenli bölgede sahadaki son durumun da gündeme geleceği belirtiliyor.
Bakan Akar’ın sunumunda harekâtın başlangıcından itibaren yaşanan süreç ele alınacak. 1 Kasım’da başlatılan Rusya’yla ortak devriyeye ilişkin ayrıntılar da paylaşılacak. -ANKARA
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