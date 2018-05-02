'Sınır ötesi seçmen' yanıtı: Genel düzenleme

“Yurtdışında görev yapan ataşelerimizin, diğer askerlerimizin, erler değil, erler oy kullanamıyor, diğer subaylarımızın da oy kullanma hakkı var. Şartlar oluştuysa hangi ülkede görev yapıyorlarsa hangi ülkenin temsilciliğiyle ilişkileri varsa, irtibat kurmuşsa orada oy kullanabilir. Nasıl Almanya’daki, Berlin’deki ataşemiz oy kullanabiliyorsa diğerleri de kullanabiliyor. Özel bir düzenleme yok, genel düzenleme bu. Yurtdışında görevlendirilip de oradaki temsilcilikle irtibatlı olan Bulgaristan’da, Romanya’da, Rusya’da, şurada burada, nasıl büyükelçilerimiz, diğer temsilcilik memurlarımız, ataşelerimiz oy kullanıyorsa, varsa şartları başka ülkede görevli erler hariç askerlerimiz, subaylarımız, kayıtlarını aldırdılarsa oylarını orada kullanırlar, buradaysa burada kullanırlar.”



SADECE BİR KEZ KAYIT

Sadi Güven, oy kullanmak için sadece kaydın aldırılması gerektiğine işaret ederek, “Kaydını aldırdıysa orada kullanır. Orada kullanırken buradaki kaydını da kapatırız. Zaten listelerde her vatandaş sadece bir kez kayıt olabilir. Bunun anormal bir tarafı yok” diye konuştu.



