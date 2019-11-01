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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet ÖZKAN- Serdar KARA/HAKKARİ, (DHA)
01.11.2019 - 14:20, Son Güncelleme:

Sınır Kartalları kuş uçurtmuyor

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Hakkari'nin, Irak sınırının sıfır noktasındaki Çukurca ilçesinde görev yapan Özel Hareket polisleri, ilçe merkezinin çevresindeki her biri kartal yuvasını andıran yüksek rakımlı tepelerde 24 saat nöbet tutuyor. Kendilerini 'Sınır Kartalları' olarak tanımlayan polisler, bölgede kuş uçurtmuyor.

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  • Sınır Kartalları kuş uçurtmuyor
  • Sınır Kartalları kuş uçurtmuyor
  • Sınır Kartalları kuş uçurtmuyor
  • Sınır Kartalları kuş uçurtmuyor
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Kent merkezine yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan, geçen yıllarda adı terör olayları ile anılan 10 bin nüfuslu Çukurca ilçesinde huzur hakim oldu. Güvenlik güçlerinin yurt içinde ve sınır ötesinde yürüttüğü kapsamlı ve başarılı operasyonlar sayesinde bölgede terör bitme noktasına geldi.

Kendilerine ‘Sınır Kartalları’ diyen Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağıl Özel Harekat Şubesi’nde görevli polisler, ilçeyi kuşbakışı gören yüksek rakımlı tepelerdeki üs bölgelerinde nöbet tutuyor. Bu üs bölgelerinden biri de Irak sınırının sıfır noktasındaki bin 500 rakımlı Kiyaris Tepe’de kurulu bulunuyor. Tepe, keskin yamaçları ve yalçın kayalıklar nedeniyle adeta bir kartal yuvasını andırıyor. Burada görevli polisler, son teknoloji cihazlar ve üstün silahlar kullanıyor. Termal kameralardan yararlanarak sürekli gözleri sınırda, elleri tetikte olan polisler, bölgede adeta kuş uçurtmuyor.

Vatanları için kutsal bir görev yaptıklarını belirten polisler, her türlü tedbiri aldıklarını ve 24 saat esasına göre görev yaptıklarını ifade etti. Türk bayrağının dalgalandığı her yerde görev yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten polisler, başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere Türk milletine selam gönderdi.

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