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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
07.09.2019 - 00:51, Son Güncelleme:

Sınır kapısında yakalandı! Tam 2 bin 500 tane...

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Sınır kapısında yakalandı! Tam 2 bin 500 tane...

Artvin'de Sarp Sınır Kapısı’nda Türkiye kaçak yollardan sokulmak istenen 2 bin 500 su kaplumbağası ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Gürcistan’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı'na gelen Türk vatandaşı H.G.'nin kullandığı tır durduruldu. Gümrük muayene ve tescil işlemlerinin ardından şüphelenilerek aranan tırın dorse kısmındaki yemek dolabında pizza kutularının içine gizlenmiş vaziyette 2 bin 500 adet su kaplumbağası yurda illegal yollarla sokulmak istenirken ele geçirildi. Ele geçirilen kaplumbağalar Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Parklar Genel Müdürlüğü Artvin Şube Müdürlüğüne teslim edildi. H.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

Sınır kapısında yakalandı Tam 2 bin 500 tane...

Öte yandan soruşturma kapsamında ele geçirilen 2 bin 500 adet su kaplumbağasının gümrüklenmiş değerinin 141 bin 600 lira olduğu öğrenildi.

Sınır kapısında yakalandı Tam 2 bin 500 tane...

Sınır kapısında yakalandı Tam 2 bin 500 tane...

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