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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sınır hattına takviye güç

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Sınır hattına takviye güç

İdlib’de önceki gün cuma namazından sonra başlayan ve Hatay’ın Cilvegözü Sınır Kapısı’nın karşısındaki Bab el Hava ile Atme kampına kadar ulaşan gösteriler nedeniyle Türkiye-Suriye sınır hattında gerilimli saatler yaşanınca, Cilvegözü Sınır Kapısı bir süre kapatıldı.

Rusya ve rejim güçleri karşıtı sloganlar atarak Türkiye’ye kontrolsüz giriş yapmak için hareketlenen yüzlerce gösterici tüm uyarılara rağmen sınır kapısına dayanınca Türk güvenlik birimleri havaya uyarı ateşi açmak ve göz yaşartıcı gaz kullanmak zorunda kalmış, bazı yerlerde TOMA’lar da devreye girmişti. Yerel kaynaklar, uyarılara rağmen göstericiler sınır hattından ayrılmayınca Cilvgözü’nün önceki gece bir süre kapatıldığını, olayların yatışması sonrası yeniden açıldığını bildirdi. Sınır kapısının dün günü sakin geçirdiği ve yaya giriş-çıkışı da yapıldığı belirtildi. Sınırın Suriye tarafında da durumun sakin olduğu bilgisi verildi.

RUS ASKERLER ZORLUYOR İDDİASI

Yerel muhalif kaynakların verdiği bilgiye göre, Türkiye sınırına doğru hareket edenlerin büyük bir bölümünü, rejim güçlerinin ele geçirdiği Madik Kalesi, Han Şeyhun bölgesi ile bu bölgelerin kırsal kesimlerinden göç edenler oluşturuyor. Halkın, rejimin ele geçirdiği bölgelerde kalmak istediği ancak özellikle Rus askerlerinin bölgeden ayrılmasını istediklerini söylediği ileri sürülüyor. Halk evlerinden ayrılmak istemeyince havadan yapılan saldırılarla köylerdeki ekili tarlaların yakıldığı, açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan insanların Türkiye’ye doğru göç etmek zorunda kaldıkları belirtildi.

Sınır hattına takviye güç

CİLVEGÖZÜ KAPISI KAPANDI-AÇILDI:

SURİYELİ protestocuların sınır hattına yaklaşmasıyla güvenlik önlemleri nedeniyle Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda bir süre duraksayan araç geçişleri dün sabahın ilk saatlerinde başladı. Cilvegözü’nden geçmek için randevu alan TIR sürücüleri, kapıdan geçerek Suriye’ye hareket etti. Önceki gün öğleden sonra randevuları olmasına rağmen geçiş yapamayan TIR’lar dün kuyruk oluşturdu. Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan çıkan TIR’lar Suriye’nin Bab-El Hava Sınır Kapısı yakınlarındaki ara bölgede yüklerini boşaltıp tekrar Türkiye’ye döndü. 

Sivillerin köylerine ve evlerine geri dönmek istedikleri, bunun için Türkiye’nin Rus makamlarıyla temasa geçerek kendilerine yardımcı olunulmasını istediği ifade edildi. Eylem yapan göstericiler arasında yer alan gençlerin ise artık Suriye’de gelecek görmedikleri için Türkiye üzerinden Avrupa’ya gitme hayali kurdukları bildirildi.

4 NUMARA YAKINI VURULDU İDDİASI

Muhalif kaynaklar, tek taraflı ateşkes başlamadan önce rejim güçlerinin kuzeyde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 4 numaralı gözlem kulesinin bulunduğu Anadan yakınlarını da rejim güçlerinin top atışıyla vurduğunu ileri sürdü. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekât bölgelerinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile terör örgütü PYD/YPG unsurları arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle de Azez-Afrin arasındaki yolun ve iki bölge arasındaki geçişin bir süreliğine kapatıldığı iddia edildi.

Sınır hattına takviye güç
Hatay’ın Reyhanlı ilçesine bağlı Bükülmez Mahallesi’nin karşısındaki Suriye topraklarında bulunan Atme Kampı, protestocuların Türk güvenlik güçlerince engellenmesinin ardından sessizliğe büründü.

ATME KAMPI BÜYÜTÜLECEK

- SINIR kapısına yakın çıkan olaylar nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de Hatay’dan Cilvegözü bölgesine ek personel ile zırhlı ve paletli araçlardan oluşan takviye güç gönderdiği öğrenildi. Türk Kızılayı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) da sınırın Suriye tarafında kurulu Atme’deki kampı daha da büyütmek ve insanların öncelikli ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun şekilde çalıştığı bildirildi. Yerel kaynaklar, tek taraflı ateşkes uygulamasına rağmen İdlib’in güneyinden bölgenin kuzeyine ve Türkiye sınırına doğru önceki günkü kadar olmasa da hareketlilik olduğunu ileri sürdü.

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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