Sinir Gazı nedir? Etkileri nelerdir?

Sinir Gazı, çeşitli yollarla insan vücuduna zerk etmesinin ardından sinir hücrelerine zarar vererek istemsiz kasılma ve ölüme sebep olabilmektedir. Kimyasal silah olarak kullanılan Sinir Gazı, Sarin, Tabun ve Soman olarak çeşitlere ayrılmaktadır. İşte, Sinir Gazı'nın insan vücuduna etkileri hakında UMKE'nin vermiş olduğu bazı bilgiler



Sinir Gazı'nın etkileme şiddeti maddenin cinsine, vücuda giriş şekline, miktarına, etkilenme süresine ve kişinin bünyesine göre değişik olur. Solunum sistemi yoluyla alınan doz, maddenin havadaki miktarına ve kişinin kimyasal sahada kalma süresine bağlıdır.



* Sıvı kimyasal savaş maddeleri cilt tarafından emilmek suretiyle ciltte tahriş ve yaralara sebep olurlar.

* Düşük dozda kirlenen arazilerde fazla süre kalındığı takdirde gerek solunum gerekse cilt tarafından fazla miktarda emilme olacağından zararlara sebep olurlar.

* Bazı kimyasal savaş maddeleri kalıcıdır. Bunların kalıcılığı fiziksel özelliklerine, hava şartlarına, arazinin, malzemenin ve teçhizatın tipine bağlıdır.



Genel belirtileri;



Uçaktan yayılan veya çevrede alışılmamış duman ve sis görülmesi.



* Etrafta şüpheli yağ damlaları veya su birikintileri görülmesi.

* Görmede bulanıklık .

* Ani baş ağrısı, öksürme, aksırma, burun akması veya kanamaların görülmesi.

* Göğüste ağrı, nefes almada zorluk görülmesi.

* Deride kızarıklık veya kabarcıkların görülmesi.

* Bulantı ve kusma görülmesi.