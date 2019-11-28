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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail SAYMAZ
28.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Sınır dışı ederseniz aşiret beni öldürecek’

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
‘Sınır dışı ederseniz aşiret beni öldürecek’

Şanlıurfa’da yaşayan evli ve dört çocuk annesi Suriyeli L.M. hakkında, uygunsuz fotoğraflarıyla kendisine şantaj yaptığını ileri sürdüğü emlakçı S.Ç.’nin şikâyeti üzerine sınır dışı kararı alındı. S.Ç.’nin, fotoğrafları Suriye’deki ailesine de gönderdiğini belirten L.M., “Sınır dışı edilirsem aşiretim beni öldürür. Burada ruhen ölmüşüm, Suriye’ye gönderilirsem bedenen de öldürüleceğim” dedi.

Şanlıurfa’da 19 Ağustos günü bir AVM’den koşarak çıkan S.Ç. polisler tarafından şüphe üzerine durduruldu. Polislerin yanına gelen 34 yaşındaki L.M. isimli Suriyeli kadın durdurulan kişiden şikâyetçi olduğunu söyledi. Karakola götürülen S.Ç. ve L.M. birbirlerini PYD’li olmakla suçladı. L.M. ifadesinde eşi ve dört çocuğuyla 2014’te Türkiye’ye geldiğini, yaşadıkları bölgenin PYD’nin kontrolüne geçtiğini anlattı. L.M. için kovuşturmaya yer olmadığına karar verilirken, PYD’lilerle fotoğraf çektiren S.Ç.’ye silahlı örgüt üyeliği suçundan dava açıldı.

EV ARARKEN TANIŞTIK

S.Ç. ve ağabeyi A.Ç. 7 Ekim’de bir kez daha polise başvurarak L.M.’den şikâyetçi oldu. A.Ç. kardeşinin imam nikâhlı eşi olduğunu iddia ettiği L.M.’nin, “Eşinin uygunsuz fotoğrafları var. Sınır dışı edilirsem fotoğrafları yayarım” diyerek kendilerini tehdit ettiğini iddia etti. Gözaltına alınan L.M. S.Ç.’nin imam nikâhlı eşi olmadığını anlatarak, şunları söyledi: “S.Ç. ile ev ararken tanıştık. Ailece görüştükten sonra bana kötü gözle baktı. Çıplak fotoğraflarımı elde edip tehdit etti. Türkiye’den çıkarılacağımı, Suriye’deki akrabalarımın yanında rezil olacağımı söyleyerek şantaj uyguladı. Fotoğrafları aileme gönderdi. Suriye’ye gönderilirsem aşiret kanunlarına göre beni hemen öldürürler. Türkiye’ye geldiğimiz ve bu adamlarla tanıştığımızdan beri hayatımız kâbusa döndü. Burada kalmak istememin tek sebebi çocuklarımdır. Türkiye’den başka güvenecek noktam yok.”

SINIR DIŞI KARARI ALINDI

Şanlıurfa Göç Müdürlüğü 10 Ekim’de L.M.’nin sınır dışı edilmesine karar verdi. L.M. 14 Ekim’de Oğuzeli Geri Gönderme Merkezi’ne konuldu. Avukat Serdar Kaplan’ın gözetimin kaldırılması için başvurduğu Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Hâkimliği, L.M. hakkında terör örgütü üyeliği suçundan takipsizlik kararı verildiği ancak telefonunda örgüt üyelerinin videosunun çıktığı, sempati duyabileceği ve kamu güvenliği açısından tehdit oluşturabileceği gerekçesiyle talebi reddetti. Avukat Kaplan, “L.M.’nin iftirayla başına gelen bu mağduriyetle aile bütünlüğü dağıldı. Mağduriyeti derhal giderilmelidir” dedi. ◊ İsmail SAYMAZ

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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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