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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
23.09.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

Sınır birliklerine sevkiyat devam ediyor

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Sınır birliklerine sevkiyat devam ediyor

Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, zırhlı araçlarla askeri hareketliliğin olduğu gözleniyor. TSK’ya ait üs noktasında konuşlu zırhlı araçlara, bakımları yapılarak, Türk bayrakları asıldı. Hazırlıkları tamamlanan zırhlı araçların, Fırat’ın doğusunda, ABD ile ikinci ortak kara devriyesinde kullanılabileceği belirtildi.

Fırat’ın doğusundaki terör varlığının sonlandırılarak, sınır güvenliğinin sağlanması ve yerlerinden edilmiş sivillerin dönüşünün desteklenmesi amacıyla Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyine harekat sinyali vermesinin ardından Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Türk ve ABD askerlerinin görev yaptığı merkez faaliyete başladıktan sonra Fırat’ın doğusunda, iki ülke tarafından 6 kez hava, 1 kez de kara devriyesi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Fırat’ın doğusunda Türkiye’nin istediklerinin olmaması durumunda eylül ayı sonunda harekat düzenlenebileceği mesajının ardından sınır hattında başlayan hareketlilik, devam ediyor. Zırhlı araçlar ile askeri personelin yanı sıra sağlık, arama ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği sınır hattındaki Akçakale’de, sabah saatlerinden itibaren TSK’ya ait üs noktasında da yoğunluk olmaya başladı. Birbiri ardına dizilen zırhlı araçlara, bakımları yapıldıktan sonra Türk bayrakları asıldı.

Sınır birliklerine sevkiyat devam ediyor

İlk ortak kara devriyesinin yapıldığı 8 Eylül’den 1 gün önce de aynı noktada zırhlı araçların bakımları yapılarak, bayraklarla donatıldı ve kara devriyesi gerçekleştirildi. Bugün aynı noktadaki hareketlilik sonrası hazırlıkları tamamlanan zırhlı araçların ABD ile bugün veya yarın yapılması muhtemel ikinci ortak kara devriyesinde kullanılabileceği belirtildi.

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