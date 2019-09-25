Sınır birliklerine beton blok sevkiyatı
Hatay'da, Suriye sınırındaki birliklere 40 TIR'lık beton blok sevkiyatı yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib'teki gözlem noktaları için hazırlanan beton blokları taşıyan 30 TIR, Reyhanlı ilçesine geldi.
Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan TIR'lardaki beton blokların, 4 metre yüksekliğinde ve 11 ton ağırlığında olduğu öğrenildi.
Ayrıca, Afrin sınırındaki birliklere de 10 TIR'lık beton blok sevkiyatı yapıldığı görüldü.
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